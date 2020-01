Kuciak volt kollégái egyetértenek abban, hogy Kočnernek volt indítéka megöletni az újságírót

„Azon a napon, amikor megtalálták a holttesteket, Peter Tóth felhívott. Ki akarta fejezni a részvétét. Olyan érzésem volt a telefon után, hogy ki akart vallatni, például, hogy milyen a hangulat a szerkesztőségben, vagy hogyan fogjuk a szerkesztőségen belül kivizsgálni a dolgot” – mondta vallomásában Dag Daniš, az aktuality.sk publicistája, Ján Kuciak volt kollégája. Hozzátette, Kuciak 2017-ben attól tartott, hogy valaki követi. „Ján nem hagyta magát megfélemlíteni, és ez az életébe került” – utalt a publicista a meggyilkolt újságíró és Kočner közötti telefonbeszélgetésre, amelyben a vádlott még 2017-ben megfenyegette Kuciakot. Daniš szerint Robert Kaliňák volt belügyminiszterrel, Ján Počiatek egykori pénzügyminiszterrel és Norbert Bödör nyitrai vállalkozóval kapcsolatos ügyeken is dolgozott. „Úgy tudom, Kuciak számos anyagot birtokol a Penta-csoportról is” – fűzte hozzá az újságíró.

Sok ügyön dolgozott

Peter Bárdy, az aktuality.sk főszerkesztője vallomásában elmondta, Kuciakot munkájában az motiválta, hogy megpróbálja megtisztítani a társadalmat, és hogy elérje, mindenki ellen, aki bűncselekményt követ el, igazságosan induljon eljárás. A már említett 2017-es telefonhívással kapcsolatban, amelyben Kočner arról beszél, hogy Kuciakról és családjáról is információkat fog gyűjteni, Bárdy arra emlékeztetett, hogy bár Kuciak feljelentést tett az ügyben, mégsem indult eljárás. „Pontosan emlékszem erre. Ján egy találkozón volt a Penta egyik társaságának, a Mecomnak képviselőivel. Kočner ezután hívta, amiről aztán Ján engem is tájékoztatott, sőt később le is engedte a hangfelvételt” – emlékszik vissza Bárdy. Hozzátette, nyugtalanította a hívás tartalma, mivel Kočnert veszélyes emberként tartotta számon. „Marián Kočnernek lehetett indoka Kuciak meggyilkolására” – zárta a főszerkesztő.

Marek Vagovič, az aktuality.sk tényfeltáró újságírói csoportjának vezetője a tárgyaláson elmondta, meggyőződése, hogy Kočner bűnös. „Száz százalékban biztos vagyok benne, hogy Marián Kočner a gyilkosság megrendelője” – állította Vagovič. Beszámolt továbbá arról, hogy Kuciak rámutatott a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) nyomozója, Štefan Jombík által elkövetett hibákra. Ő folytatott vizsgálatot Kočner számos ügyében. 2017 nyarán például Kuciak cikket írt a dóvali adócsalás kérdésében folytatott nyomozáskor elkövetett hibákról. Az ügyész végül elvette Jombíktól ezt az esetet, és Kočner jelenleg vádlottként szerepel az ügyben. Vagovič szerint Kuciak veszélyeztette Kočner üzleteit.

A Molnár-gyilkosság

Az ebédszünet után sor került egy másik üggyel, Molnár Péter gútai vállalkozó meggyilkolásával összefüggő tanúvallomásokra is. Mészáros Zsolt elmondása alapján ő az, aki észlelte, hogy Molnár házába betörtek. A Kuciak-gyilkosság közvetítésével vádolt Andruskó Zoltán korábbi tanúvallomásában azt állította, hogy Miroslav Marček és Szabó Tamás gyilkolta meg a gútai vállalkozót is. Mészáros Zsolt elmondta, mind Marčekot, mind Szabót ismeri. Vallomásában továbbá részletezi, hogy miután látta Molnár házának széttörött ajtaját, felhívta a vállalkozó húgát, akivel közösen mentek be a házba, ahol megtalálták a holttestét. Mészáros sofőrként dolgozott a vállalkozónál, akárcsak Szabó és Marček.

Koczkás Péter, aki Molnár gyerekkori jó barátja, tanúvallomásában arról beszélt, hogy a gútai vállalkozóról Szabó hamis pletykákat terjesztett, például, hogy Molnár autójában nagy mennyiségű kábítószert találtak. Koczkás a pletykák valótlanságát csak akkor tudatosította, amikor a két vádlottat letartóztatták, szerinte Szabó így akarta elterelni a figyelmet a gyilkosság valódi indítékairól.

Daniel Lipšic ügyvéd a tárgyalás végén a Kočner telefonjából legálisan megszerzett kommunikációra emlékeztetett, amelyről a bíróság ma dönti el, hogy felolvassák-e a tárgyaláson. Ma a tárgyalás tovább folytatódik, többek között azoknak az illetőknek a vallomásával, akik Kočner megrendelésére újságírókat figyeltek meg.

(szh, sme, denníkn, para)