Kuciak-ügy: Bödör és Haščák vallott

A Kuciak-tárgyalás negyedik napján két olyan vállalkozó tett vallomást, akiknek a neve az utóbbi időben egyre gyakrabban jelenik meg a médiában különféle botrányokkal kapcsolatban. Az egyik Norbert Bödör befolyásos nyitrai vállalkozó, aki a gyanú szerint rendkívül szoros kapcsolatot ápol a szlovák rendőrség elit alakulataival, és gyakran jut hozzá titkosított információkhoz. Erről árulkodik az is, hogy a Kuciak-gyilkosság ügyében zajló nyomozás során a rendőrség ki akarta hallgatni Bödört, azonban még mielőtt ezt megtehették volna, Bödör megjelent a nyomozóknál, hogy önként tegyen vallomást. Norbert apja, Miroslav Bödör az SBS Bonul cég tulajdonosa, amely a Fico-kormányok idején nyert meg számos jelentős versenytárgyalást. Ezen kívül a Bödör család rokoni kapcsolatban áll Tibor Gašparral, a korábbi rendőrfőkapitánnyal is.

Kočner cimborái

A másik tanú Jaroslav Haščák, a Penta befektetési csoport társtulajdonosa, akinek nevét szintén több botránnyal is összefüggésbe hozták. Haščákot leggyakrabban a hírhedt Gorilla-aktával kapcsolatban emlegetik, de Ján Kuciak cikkeiben több gyanús üzletére is felhívta a figyelmet. Haščák Szlovákia egyik leggazdagabb vállalkozója, üzleti tevékenysége rendkívül szerteágazó, a Penta az egészségügyben és a médiában is komoly érdekeltségekkel rendelkezik.

Mindkét vállalkozó kapcsolatban állt Marián Kočnerrel, akit jelenleg a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsítanak.

Bödör mindenki ismerőse

Bödör és Haščák kora reggel érkeztek a bazini bíróságra. Kitértek az újságírók kérdései elől, Haščák pedig egy külön folyosón várakozott, elkülönítve a médiától. A vallomástételt Bödör kezdte. Elmondása szerint körülbelül 10 éve ismeri Kočnert, és ha nem is rendszeresen, de találkozni is szoktak.

„A találkozókon mindenféléről beszélgettünk: pletykákról, politikáról, kultúráról, mindenről”

– állítja az egykori birkózó.

A nyitrai vállalkozó a bíróság előtt megerősítette, hogy Kočner valóban az újságírók lejáratását tervezte, azt azonban tagadta, hogy részt vett a kompromittáló információk megszerzésében és a megfigyelésben. Ugyanakkor elismerte, hogy személyesen ismeri Robert Kaliňák egykori belügyminisztert és Dušan Kováčik speciális ügyészt is, viszont állítása szerint sosem szoktak munkáról beszélgetni. Bödör tagadta, hogy rendőrségi információk birtokában lenne. Azt, hogy miért jelent meg idő előtt vallomást tenni a rendőrségen, azzal magyarázta, hogy az ügyvédje javaslatára cselekedett így.

Bödör a vallomás után elhagyta a tárgyalótermet. Az újságírók kérdésére ekkor sem válaszolt.

„Mindent, amit az üggyel kapcsolatban tudok, már elmondtam a bíróság előtt”

– jelentette ki, majd sietve eltávozott.

Norbert Bödör - TASR-felvétel

Haščák és a média

Bödör után Haščák vallomása következett. A Penta tulajdonosa saját bevallása szerint 1998 óta ismeri Kočnert.

„A szélesebb ismerősi körömbe tartozott, tartottam vele a kapcsolatot”

– magyarázta.

A kettejük közti kommunikáció 2015-ben intenzívebb lett. Kočner ekkor kezdett panaszkodni az újságírókra. Haščák több szlovákiai sajtótermék tulajdonosa, köztük van az aktuality.sk is, ahol Ján Kuciak dolgozott. A Penta tulajdonosa állította, hogy Kočner rajta keresztül próbált befolyást szerezni ezen újságok felett, azonban elmondása szerint ez nem volt lehetséges, hiszen az általa birtokolt sajtótermékek tartalmába ő sem szólhat bele. A vallomás közben Kočner is szót kapott, aki a lehetőséget arra használta fel, hogy a szlovák sajtótermékek megbízhatóságát bírálja. A vádlott véleményével bizonyos mértékben Haščák is egyetértett, saját maga is úgy véli, hogy az újságok gyakran közölnek hazugságokat és féligazságokat.

Értelmezési lehetőségek

Kočner telefonos kommunikációjából kiszivárgott egy olyan üzenet, melyet a vádlott nem sokkal Kuciak meggyilkolása előtt küldött Haščáknak.

„Egyébként egy fa...alap kicsinálásán dolgozom”

– üzente Kočner. Haščák szerint azonban nem Kuciak likvidálásáról volt szó, hanem Lukáš Kyselica nyomozó félreállításáról. Haščák szerint Kočner kommunikációjára mindig is jellemzőek voltak a vulgáris szavak, így nem lepődött meg ezen a szóhasználaton.

A vallomás után Haščák kiállt az újságírók elé, akik egyebek mellett a Gorilla-hangfelvétel tartalmáról is faggatták. A rövid sajtótájékoztató közben a Penta tulajdonosa mögé osont Peter Kalmus szlovák performanszművész, és megevett egy banánt.

Jaroslav Haščák - TASR-felvétel

Bacsfán találkozgattak

Az üzletemberek után a bacsfai (Báč) golfpálya tulajdonosai, Andrej Tóth és Erik Schwartz tettek vallomást, akik megerősítették, hogy Kočner többször is találkozott Zsuzsovával 2017 és 2018 között. Ezt követően egy tanút hallgattak ki, aki állítólag a gyilkosság előtti napokban többször is látta Szabó Tamást Nagymácséd környékén. Az utolsó vallomást Marián Sehnal tette, aki elmondása szerint a gyilkos fegyver megszerelésében segített Szabóéknak.

A tárgyalás kedd reggeltől folytatódik.

(nar, aktuality.sk, Denník N)

Kuciak-tárgyalás: ami eddig történt 2019. december 30 .: Andruskó Zoltánt 15 évre ítélte el a Specializált Büntetőbíróság. A vallomása szerint ő volt a közvetítő a megrendelők (Marián Kočner és Alena Zsuzsová) és a végrehajtók (Miroslav Marček és Szabó Péter) közt.

.: Andruskó Zoltánt 15 évre ítélte el a Specializált Büntetőbíróság. A vallomása szerint ő volt a közvetítő a megrendelők (Marián Kočner és Alena Zsuzsová) és a végrehajtók (Miroslav Marček és Szabó Péter) közt. 2020. január 13 .: Miroslav Marček a bíróság előtt is bevallotta, hogy ő ölte meg Ján Kuciakot és Martina Kušnírovát. Többórás vallomásában részletesen leírta a gyilkosság előkészítését és végrehajtását. A többi vádlott ártatlannak vallotta magát.

.: Miroslav Marček a bíróság előtt is bevallotta, hogy ő ölte meg Ján Kuciakot és Martina Kušnírovát. Többórás vallomásában részletesen leírta a gyilkosság előkészítését és végrehajtását. A többi vádlott ártatlannak vallotta magát. 2020. január 14. : Andruskó Zoltán tett vallomást. Elmondása szerint Ján Kuciak meggyilkolása előtt a csoport az ügyész, Maroš Žilinka és a korábbi belügyminiszter, Daniel Lipšic meggyilkolását tervezte, azonban végül a „könnyebb célpontot” választották.

: Andruskó Zoltán tett vallomást. Elmondása szerint Ján Kuciak meggyilkolása előtt a csoport az ügyész, Maroš Žilinka és a korábbi belügyminiszter, Daniel Lipšic meggyilkolását tervezte, azonban végül a „könnyebb célpontot” választották. 2020. január 15.: Peter Tóth korábbi SIS-ügynök vallott Kočnerék ellen. Tóth korábban Kočner embere volt, és több tucat újságírót megfigyelt a hírhedt vállalkozó megrendelésére, köztük Kuciakot is. Kočner így próbált kompromittáló információkat szerezni az újságírókról, melyeket a nyilvános lejáratásukra használt volna fel. Tóth vallomásában azt állította, hogy nem kételkedik Kočner és Zsuzsová bűnösségében.

Az Új Szó kiadója a Penta tulajdonában levő Duel-Press s.r.o.