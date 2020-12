Krčméry: A tudománytól az oltást kapjuk karácsonyra, ne féljünk tőle

„Jarčuška professzor úrral márciusban azt mondtuk egymásnak, a karácsonyi ajándék az lesz, hogy év végéig meglesz az oltás. Csak két hetet tévedtünk. Európában már megkezdték a vakcinázást, jövő héttől nálunk is oltanak. Márciusban semmink sem volt, most ötféle gyógyszer, háromféle oltás és háromféle teszt áll a rendelkezésünkre. A hívők ebben a Jóisten áldását látják, a többiek pedig szerencsét. Mindkét csoportnak igaza van” – nyilatkozta Krčméry.

„Azt kívánom az embereknek, hogy bátrabban fogadják el ezt a legújabb ajándékot. Azt kívánom a nemzetünknek és a környező népeknek, hogy ne utasítsák el a tudomány és az isteni kegyelem ajándékait. Azoknak pedig, akik kételkednek, és nem akarják beoltatni magukat, azt kívánom, hogy az őrangyalaik három műszakban vigyázzanak rájuk, és legyenek olyan szerencsések, hogy a vírus elkerüli őket. Hogy visszaállhasson a társadalom normális működése” – fogalmazott a professzor, aki bevallása szerint az első adandó alkalommal beoltatja magát.

Krčméry arról is beszélt, hogy egyelőre nem fogják beoltani a terhes nőket, a gyerekeket és azokat a személyeket, akiknek a kórtörténetében szerepelt már allergiás reakció. Nem kell beoltatniuk magukat azoknak sem, akik már átestek a Covid-19 betegségen.

A professzor szerint az orvostudományban nehéz valamit teljes bizonyossággal kizárni, de ő maga a csaknem 40 éves praxisa alatt még nem találkozott olyannal, hogy egy oltásnak hosszú távú, negatív mellékhatásai lettek volna. A másik oldalon viszont bizton állíthatja, hogy azokban az országokban, ahol oltanak a tetanusz, a diftéria vagy a szamárköhögés ellen, ezek a betegségek szinte teljesen eltűntek. A szakértő arra is rámutatott, hogy ha nem fogja beoltatni magát elég ember, az akció nem lesz elég hatékony, a gazdaság továbbra is hanyatlani fog, mert ki fognak dőlni azok, akik nem oltatták be magukat. Krčméry szerint fontos az is, hogy a környező országok lakossága is beoltassa magát. „Az Európai Unió elegendő oltóanyagot rendelt” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban.

A professzor reméli, hogy az élet Szlovákiában fokozatosan visszatérhet a „közel normális” kerékvágásba, ehhez azonban az kell, hogy betartsuk a mobilitást korlátozó óvintézkedéseket, teszteljünk és oltassuk be magunkat.

„A láthatatlan hősöknek, az első vonalban dolgozó egészségügyiseknek, a laboránsoknak, akik az elmúlt hat hónapban 1,3 millió mintát vizsgáltak meg, azoknak, akik a szociális intézetekben az ügyfeleikkel éjszakáznak, a sofőröknek és az elárusítónőknek, akik kockázatot vállalnak, szeretnék isteni áldást vagy szerencsét kívánni karácsonyra, ki-ki választhat. És bízom benne, hogy húsvétkor egy olyan országban találkozhatunk, amely már közel lesz a normális állapotokhoz” – zárta Krčméry.