Kormányprogramba vésett propaganda?

A kormányprogramba bekerült egy olyan intézkedés, amely szerint a kabinet rendszeresen egy ingyenes újságot juttat el a háztartásokba, amely az egyes minisztériumok tevékenységének elszámolását tartalmazza majd, így például azt is, miként gazdálkodtak a rájuk bízott közpénzzel, milyen törvénymódosításokat készítettek elő. Az ötlet Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnöktől származik, aki egykor vállalkozóként ilyen ingyenes újságok kiadásával foglalkozott. A parlament mediális bizottságának elnöke, Kristián Čekovský (OĽaNO) a Sme napilapnak elmondta, a kiadvány részletei egy év múlva körvonalazódhatnak.

A kabinet által kiadott újságért a kormányhivatal vezetője, Július Jakab felel, aki Matovič egyik legközelebbi munkatársa. Jakab nekünk annyit nyilatkozott, a kiadványról szóló konkrét elképzelés még nem született meg. A kulturális miniszter, Natália Milanová (OĽaNO) a kezdeményezésről a Sme napilapnak azt mondta, a kiadványban az egyes minisztériumok kudarcairól is tájékoztatni fognak. A kormány több tisztviselője is arról beszélt, nem a kormánypropaganda számára kívánnak eszközt adni. A havi rendszerességgel megjelenő kormányzati tájékoztató kiadványt a kormányhivatalban fogják készíteni, és hozzávetőlegesen kétmillió példányban jelenik majd meg, de nem tartalmazna semmiféle hirdetést, így politikai reklámot sem. A kiadványt a kormányhivatal saját költségvetéséből fogják finanszírozni. Nem kizárt, hogy a lapba Matovič is írni fog.

Magyarul is megjelenne?

Cseh Péter, az OĽaNO egyik magyar nemzetiségű parlamenti képviselője lapunknak elmondta, a kormányprogramba egy általános szinten megfogalmazott elképzelés került be, a részleteket még nem dolgozták ki. „A szóban forgó intézkedés célja, hogy a kormánytól, pontosabban a minisztériumoktól jusson el az információ az emberekhez arról, hogy mit sikerült megtennünk. Az adott minisztérium eredményeiről tájékoztatnánk” – mondta a képviselő. Hozzátette, az intézkedéseket nem a vonatkozó jogszabályok szövegeinek közlésével, hanem közérthető nyelven szeretnék ismertetni. Cseh arról is beszélt, valószínűsíthető, hogy a lapnak lesz kisebbségi aspektusa is. „Elképzelhetőnek tartom, hogy a kisebbségeket érintő törvények kétnyelvűen kerülnek be ebbe a kormány által kiadott lapba” – mondta a képviselő. Cseh hozzátette, lehetséges, hogy a jelentős számú kisebbségek lakta megyében, például Nagyszombat és Nyitra megyében, eleve kétnyelvű lenne a kormányzati tájékoztatás.

Érdekütközés

A kormány által kiadott ingyenes lap ötletét az újságírók egyebek mellett azért bírálták, mert a kiadvány megjelentetője és a benne szereplő információk témája is maga a kabinet. Ez pedig érdekellentét forrása, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a kormánynak saját magát kellene ellenőriznie és kritizálnia. Balog Beáta, a Sme napilap főszerkesztője és az International Press Institute (IPI) nemzetközi újságíró-szervezet alelnöke a kezdeményezés kapcsán arra emlékeztetett, régiónknak szomorú történelmi tapasztalata van olyan lapokkal, amelyeket a kormány ír saját magáról.

„A pozitív tájékoztatás csak eufemizmus, az ilyen sajtónak a valódi neve propaganda”

– fogalmazott a főszerkesztő. Balog kiemelte, Szlovákiában még szerencsére létezik médiapluralizmus és van szabad sajtó, amelyik hatékonyan válogat ki, elemez le és ad tovább az olvasó számára minden olyan információt, ami szükséges ahhoz, hogy megítélje, hogyan működik a kormány. „Ezért az adófizetővel fizettetni meg egy kormánylapot nagyon rossz ötlet, és Orbán Viktor repertoárjára emlékeztet” – figyelmeztet az országos lap vezetője. „Ráadásul mintha az lenne mögötte az üzenet, hogy az újságírók feladata lehetőleg pozitívan tájékoztatni a kormány munkájáról, nem pedig az, hogy ellenőrizzék a nyilvánosság nevében a hatalmat” – tette hozzá Balog.

Matovič: Nem propaganda

A miniszterelnök az RTVS szombati műsorában arról beszélt, visszautasítja, hogy a kormányújság a propaganda eszközévé válna. Szerinte a sajtó ugyan tudósít a kabinet lépéseiről, de mindig csak kiragadott részletekkel foglalkozik. Az intézkedést azzal is indokolta, az egyes minisztériumok eddig eurómilliókat költöttek arra, hogy a saját honlapjukon tájékoztassák a polgárokat. A médiát bírálva hozzátette, szerinte a mértékadó sajtó is gyakran az igazság megalkotására törekszik ahelyett, hogy tájékoztatna.

Richard Sulík, a koalíciós SaS vezetője, egyben gazdasági miniszter azonban nem tartja jó ötletnek, hogy a kormányprogramban az szerepel, a kabinet saját lapot fog kiadni.