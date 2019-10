Kórházak a reform szélén

A parlament várhatóan hétfőn szavaz Andrea Kalavská (Smer) kórházreformjáról. Jelenleg úgy tűnik, hogy az egészségügyi miniszter nem tudta meggyőzni a Smert és az SNS-t a javaslat támogatásáról, sőt, egyre valószínűbb, hogy néhány ellenzéki párt is kihátrál.

Andrea Kalavská szerint a kórházreformról szóló javaslat az utóbbi évek legfontosabb egészségügyi törvénymódosítása. Az egészségügyi minisztérium szakértői több éven keresztül gyűjtötték az adatokat a javaslat kidolgozásához. A reform törvénybe iktatásával azonban jócskán meggyűlt a baja a miniszternek, mivel az őt jelölő Smer – és főként Robert Fico pártelnök – ellenezte a reform elindítását. Fico azzal érvelt, hogy a reform kórházak bezárásához vezethet, ebbe pedig nem egyezhet bele. Kalavskának több hónapos huzavona után végül mégis sikerült beterjesztenie a javaslatot a parlament elé.

A javaslat elfogadásához egyszerű parlamenti többségre lenne szükség, azonban egyáltalán nem biztos, hogy ezt Kalavská ki tudja harcolni. A miniszter többször is tárgyalt a koalíciós és az ellenzéki pártokkal, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem mindenkit sikerült meggyőznie. Fico korábban többször is elmondta, hogy a pártja ebben a formában nem támogatja a javaslatot. Ezt követően a pártelnök kétszer is tárgyalt a miniszterrel, de az egyeztetés kimeneteléről egyik fél sem tájékoztatott. Az SNS hivatalos álláspontja az, hogy csak akkor támogatják a reformot, ha a Smeren belül egyezség születik.

A koalíciós pártok közül egyedül a Híd jelentette ki, hogy támogatja a reformot, az ellenzéki pártok közül pedig az SaS és az OĽaNO állt be Kalavská mögé. Boris Kollár, a Sme rodina elnöke az Új Szónak úgy nyilatkozott, hogy attól tartanak, a reform több kórház megszűnéséhez vezetne.

„A miniszterrel történt egyeztetés után hajlottunk arra, hogy támogassuk a reformot, de most úgy véljük, ez egy olyan komoly téma, amit nem bízhatunk a korrupciós botrányokban fuldokló kormányra. Úgy gondoljuk, a reformot az új kormányra kell bízni, ezért szavazáskor tartózkodni fogunk”

– fogalmazott Kollár.

A javaslat elméletileg átmehet a Smer, az SNS és a Sme rodina támogatása nélkül is (teljes létszám esetén a 3 pártnak összesen 72 szavazta van), ehhez azonban a független képviselők, valamint a ĽSNS támogatására is szükség lenne. Kotlebáék egyelőre nem foglaltak állást a reformmal kapcsolatban.