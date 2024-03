Korčoknak nincs atombombája

A volt külügyminiszter ezzel együtt folytatni akarja a Fico-kormány gyakorlati intézkedéseinek a kritizálását és nem zárkózik el attól, hogy bármelyik jelölttel is leüljön tárgyalni az esetleges támogatásról. „Semmilyen atombombával nem készülök” – jelentette ki Korčok, aki elmondása szerint nem szeretne eltérni a korábban alkalmazott taktikájától és intenzívebben közvetíti majd a mondanivalóját. A második körbe várhatóan nem kerülő Štefan Harabin választói kapcsán kijelentette, hogy ők is csak azt szeretnék, hogy jobban lehessen élni az országban. A magyar kisebbséggel kapcsolatos témák nem kerültek szóba a rögtönzött sajtótájékoztatón. Korčok attól is elhatárolódott, hogy a megromló cseh-szlovák kapcsolatokkal összefüggésben mélyebben fejtegesse az elnöki tennivalóit.