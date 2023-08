Korčoknak 15 ezer aláírást kell összegyűjtenie

Szerdán reggel a volt külügyminiszter ivankorcok.sk című honlapjára került ki egy bejelentés, amely szerint Korčok 2024-ben indul az köztársaságielnök-választáson. „30 év diplomáciai szolgálat után úgy döntöttem, hogy indulok a Szlovák Köztársaság elnöki tisztségéért” – olvasható a weboldalon. Korčok szerda 10.30 órára sajtótájékoztatót hívott össze Besztercebányára, eredetileg ott tervezte megtenni bejelentését. Az említett honlapon minden bizonnyal véletlenül, vagy marketingmegfontolásokból idő előtt hozták nyilvánosságra az erről szóló döntést. A weboldal tartalmát ugyanis a bejelentés előtt újra elérhetetlenné tették, majd a sajtótájékoztató kezdetétől fogva megint publikálták.

Független jelölt

A szerdai sajtótájékoztatón Korčok arról beszélt, polgári, azaz független jelöltként méretteti meg magát, ami azt jelenti, nem párt indítja őt az államfői posztért. Ezért 15 000 aláírást kell összegyűjtenie, hogy versenybe szállhasson a tisztségért. Ugyanakkor a szeptember 30-án esedékes parlamenti választásig nem fog intenzíven kampányolni, ezt követően mutatja be, mi pontosan az elnöki víziója. Nem akar ugyanis bevonódni a parlamenti választás előtti kampányba. Addig is az aláírásgyűjtésre koncentrál. Nyíltan beszélt arról, anyagi támogatást is kér a szimpatizánsaitól, mivel az elnöki kampány rendkívül költséges. Ő maga is egy jelentősebb összeggel járul hozzá ehhez, az adományokat és kiadásokat pedig egy transzparens számlán vezetik. „Bízom benne, hogy egy szolid, de sportszerű kampányt tudok majd folytatni” – jelentette ki azzal, nincs olyan vállalkozói, anyagi háttere, mint amilyen például Andrej Kiska korábbi államfőnek volt. Újságírói kérdésre elmondta, egyelőre egyetlen párttal sem állapodott meg arról, hogy a kampány során támogatni fogja őt. A politikai pártok egyik fele üdvözölte a volt külügyminiszter bejelentését, míg a többiek elhatárolódtak tőle.



Korčok kijelentette, 30 év szakmai tapasztalatát szeretné az ország érdekében latba vetni. „Fő célom, hogy segítsek Szlovákiának” – mondta azzal, szerepet szeretne vállalni abban, ahogyan az ország előre halad. A volt külügyminiszter egy pártok feletti államfő szeretne lenni, de világos álláspontokat akar megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogyan lehetne az ország polgárainak életét jobbá tenni. „Ennek előfeltétele a működő állam és az állam által a polgároknak nyújtott szolgáltatások jó minősége” – tette hozzá, majd kijelentette: „Az igazság az, hogy Szlovákia hosszú évek óta egyhelyben topog.” Korčok szerint az ország a hozzá hasonló államokhoz képest lemarad.



A volt külügyminiszter úgy látja, a hazafiság fogalmát kisajátították azok, akik szerint a haza szeretete kizárja, hogy valaki egyben büszke európainak is vallja magát. Korčok szerint ezek a szereplők hamisan azt állítják, hogy a fenyegetés és a problémák Nyugatról érkeznek. „Én ezt pont fordítva látom” – jelentette ki azzal, a Nyugat-orientált politikusok is magukénak vallhatják a hazafiasság értékét. A kampányában ezért amellett szeretne érvelni, az a szövetségi és nemzetközi intézményrendszer, amelybe az ország most tartozik, óriási jelentőséggel bír az állampolgárok számára.



Korčok, bár közvetlenül nem nevezte meg, a Smert bírálta a szlovák nemzeti felkelés emléknapja alkalmából tartott zólyomi rendezvénye kapcsán. Szerinte a felszólalók meggyalázták a felkelés emlékét. A volt külügyminiszter szerint Robert Fico pártja cinikusan viselkedik, amikor a kommunista párt- állami időszakot pozitívan állítják be és arról beszélnek, hogy a Nyugat fenyeget minket. Az eseményen egyébként a Smer egyik vendége a Republika párt parlamenti képviselője, Miroslav Suja volt, aki a fasiszta Kotleba-féle ĽSNS listáján szerzett mandátumot.

Előzmények, esélyek

Korčokkal kapcsolatban, aki a 2020-as választás után alakuló kormányban az SaS jelöltjeként állt a külügy élén, már jó ideje felmerült, hogy elindulhat az államfői tisztségért. Az azonban tudható volt, ha Zuzana Čaputová újra versenybe száll a pozícióért, nem indul el vele szemben. Nyitott kérdés volt, melyikük méretteti meg magát. Végül Čaputová idén június 20-án bejelentette, a 2024-es államfőválasztáson nem száll versenybe. Ekkor Korčok formálisan némi gondolkodási időt kért, és azt ígérte, augusztus végéig meghozza döntését. Ezt most szerdán nyilvánosságra is hozta. Čaputová pedig korábban arra utalt, alkalmas jelöltnek tartja őt. Az Ipsos közvélemény-kutató ügynökségnek a Denník N számára készített felmérései szerint Korčok esélyes jelöltnek számít. Márciusban 6 százalék biztosan rá szavazott volna, majd Čaputová visszalépése után a támogatottsága augusztusra 11 százalékra emelkedett, de a választók további ötöde is az egyik lehetséges jelöltet látja benne. Korčok neve a magyarokkal kapcsolatos témákban is előkerült. Ahogy arról beszámoltunk, a magyar kormány szlovákiai tevékenysége miatt nyílt konfliktust vállalt Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszterrel, de az általa vezetett szlovák külügy elutasítóan állt hozzá a kisebbségek jogállásáról szóló törvény tervezetéhez is. Gyimesi György korábbi parlamenti képviselő pedig magyargyűlölőnek nevezte, amit azonban Korčok élesen visszautasított.