Nem mindenki üdvözölte, hogy Korčok az államfői posztért indul

„Minden demokratikus jelöltnek örülök, aki hasonló értékeket képvisel, mint én. Olyanokra gondolok, amelyek perspektivikusak a béke, a biztonság és a jogállam fenntartása szempontjából Európában és Szlovákiában is. Ilyen értelemben Ivan Korčok indulásának is örülök, akinek hasonló az értékrendje, mint nekem” – mondta az államfő. Más lehetséges jelöltek kapcsán nem akart találgatásokba bocsátkozni.

A pártok reakciói

A Progresszív Szlovákia (PS), az Saska, a Demokraták és az OĽaNO körüli tömörülés üdvözölte Ivan Korčok döntését, mely szerint indul a jövő évi elnökválasztáson. A támogatásával kapcsolatban azonban a Kékekkel együtt induló Hídhoz hasonlóan, egyelőre nem nyilatkoztak. Milan Uhrík, a szélsőjobboldali Republika párt vezetője ugyanakkor azt állítja, Szlovákiának nincs szüksége egy újabb Zuzana Čaputovára, aki nadrágot visel. A Smer is elutasítja Korčokot. A Hlas szerint pedig Korčokot az utóbbi kormányok tagjaként felelősség terheli az ország állapotáért.



„Örülök, hogy Ivan Korčok úgy döntött, indul az elnökválasztáson. Véleményem szerint helyes, hogy polgári jelöltként indul, és aláírásgyűjtésbe kezdett” – közölte Michal Šimečka, a PS elnöke. Hozzátette: az elnökválasztással kapcsolatban ennél többet csak a parlamenti választások után fog mondani.



Az Saska (korábban SaS) csak a parlamenti választások után fog dönteni, hogy melyik elnökjelöltet fogja támogatni. „Elég nyilvánvaló, hogy Ivan Korčok egy értékrendjében hozzánk közel álló jelölt” – állapította meg a párt.



A Demokraták párt tagjai hangsúlyozták: szerintük ő az első, elnökválasztáson induló demokrata jelölt. „Bízunk benne, hogy hasonló személyiségekből több is lesz, és a polgárok majd egy színvonalas és igazságos politikai küzdelmet követően választhatnak, amely a demokrácia elvein alapszik” – állapította meg a párt.



Az OĽaNO abban bízik, hogy a végén a demokrata és korrupcióellenes érzületű választók több jó jelöltből tudnak majd választani. „A következő elnöktől főleg azt várjuk, hogy ne szakadjon el az emberek hétköznapi életének valóságától, az ország bármely részét is nézzük, és hogy a tisztességes emberek érdekeit tartsa szem előtt, ne csak a kiválasztottakét” – közölték.



A Smer tipikus köpönyegforgatónak tartja Korčokot. „A Smer nagyon világosan kijelenti: köszönjük, nem kérünk belőle. A Szlovák Köztársaság államfőjének egy olyan embernek kell lennie, aki szuverén szlovák külpolitikát folytat, harcol a békéért, és képes arra, hogy elutasítsa azokat az idegen érdekeket, amelyek ártanak Szlovákiának. Ivan Korčok úr az egyik felsorolt feltételt sem teljesíti” – jelentették ki az állásfoglalásukban.



A Hlas szerint Korčok, mivel Igor Matovič és Eduard Heger kormánya idején az SaS jelöltjeként dolgozott, őt is felelősség terheli Szlovákia katasztrofális állapotáért. „A Hlas olyan jelöltet akar kínálni vagy támogatni, aki egyfelől garanciát jelent arra, hogy az ország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon, másfelől aki érzékenyen odafigyel minden egyes ember problémájára, és úgy jár el, hogy javuljon az életük” – áll a párt állásfoglalásában.



Uhrík szerint az elnöki hivatalt olyan embernek kell ellátnia, aki bátran kiáll Szlovákia mellett. „Vagyis Korčok ellentéte” – jegyezte meg a közösségi oldalán.

A magyar pártok reakciói

A korábbi külügyminiszter bejelentésére reagálva a Szövetség szóvivője, Pálinkás Évi lapunknak úgy nyilatkozott, pártjuk a jövőre esedékes köztársaságielnök-választáson saját jelöltet indít. „Ahogy ezt már korábban is mondtuk” – tette hozzá.



A parlamenti választáson a Kékekkel együtt induló Híd szóvivője, Magdeme Klára lapunkkal azt közölte, egyelőre a parlamenti választásra koncentrálnak, az államfőválasztás kérdésével majd csak ez után foglalkoznak. Ezzel együtt is kiemelik, hogy az elnöki tisztséget olyan személynek kell betöltenie, aki a demokratikus jogállamiság mellett kötelezi el magát, megtartja az ország nyugati irányultságát, illetve méltóságteljesen tudja képviselni Szlovákiát külföldön.



Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke is úgy nyilatkozott, számukra most sokkal fontosabb az, hogy a parlamenti választás után mi vár az országra, minthogy ki lesz a köztársasági elnök. Arra a kérdésünkre, támogatják-e Korčokot vagy önálló jelöltet állítanak, Simon azt válaszolta, ezzel most még nem foglalkoznak.

Korčok elindult

Ahogy arról beszámoltunk, a korábbi külügyminiszter, Ivan Korčok szerdán bejelentette, 2024-ben elindul az államfőválasztáson. A köztársasági elnököt öt évre, közvetlen szavazással választja meg a lakosság. Az alkotmány értelmében elnökjelölteket legalább 15 parlamenti képviselő, vagy a szavazópolgárok állíthatnak, 15 ezer aláírás összegyűjtésével. Zuzana Čaputová jelenlegi köztársasági elnök 2024-ben távozik hivatalából, nem indul újra az államfői tisztségért.