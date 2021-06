Korčok: Valószínűleg el fogjuk ismerni a külföldiek Szputnyik-oltását is

Szlovákia valószínűleg el fogja ismerni a külföldi oltási igazolványt akkor is, ha annak tulajdonosát a nem regisztrált orosz Szputnyik V vakcinával oltották be.

Ezt az információt hétfőn erősítette meg Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter. Az orosz vakcinagyártó eddig nem kérvényezte az oltóanyag bejegyzését sem az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA), sem az Egészségügyi Világszervezettől (WHO). "Feltételezem, hogy ennek ellenére el fogjuk ismerni a Szputnyikkal való oltást, mivel mi is engedélyeztük, és Magyarországon is alkalmazzák" - fejtette ki Korčok.

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár megerősítette, hogy Szlovákia már értesítette déli szomszédját: el fogják ismerni a magyar védettségi igazolványokat, tehát az orosz és a kínai oltást is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Ausztria továbbra sem ismeri el a Szputnyikot, a kínai vakcinát azonban igen, mivel ez utóbbi bejegyzését már kérvényezték a WHO-tól.

Szlovákiában hétfőn kezdték meg a Szputnyik V vakcina alkalmazását, egyelőre Pozsony és Zsolna megyében (Bratislavský a Žilinský kraj). A hét folyamán a többi megye területén működő oltóközpontok is csatlakozni fognak. Az orosz vakcinával egyelőre a 18-60 év közöttieket oltják.