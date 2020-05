Korčok: Kicsi az esély arra, hogy a vírus Szlovákiából fog tovább terjedni

Korčok elmondása szerint Szlovákia támogatta Magyarország bevonását a határok megnyitásáról szóló tárgyalásokba. Egyben üdvözölte, hogy Magyarország elsőként engedte be a területére a szlovák állampolgárokat a negatív koronavírus-teszt követelménye nélkül. A kormány korábbi határozata értelmében a szlovák állampolgárok legfeljebb 24 órára utazhatnak ki nyolc európai országba, ha megfelelnek a célország által támasztott feltételeknek.

„A környező államok külügyminiszterei tudatában vannak, hogy a mi országunk produkálta a legjobb eredményeket a világjárvány elleni küzdelemben, ezért arra kértem őket, hogy az állampolgáraink Ausztriába és Csehországba is teszt nélkül utazhassanak. Annál is inkább, mert arra van a legkisebb esély, hogy a járvány Szlovákiából terjed tovább. El kell mondani azt is, hogy a partnereink hasonló könnyítéseket várnak tőlünk” – jegyezte meg a külügyminiszter.

Az osztrák, cseh és magyar külügyminiszter arról tájékoztatták szlovák kollégájukat, hogy a határaikat a szomszédos országokkal – Szlovákiát is beleértve – június 15-én tervezik megnyitni.

„Az, hogy Szlovákia hogyan fog állni ehhez a kérdéshez, attól függ, hogy milyen lesz a helyzet a szomszédoknál, valamint azokban az országokban, amelyekkel szintén megnyitják a határaikat” – hangsúlyozta Korčok, aki egyben utalt rá, hogy figyelembe fogják venni a szlovák állampolgárok igényét a horvátországi nyaralásra.