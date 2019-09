Bugár: Hogyan nézne ma ki a helyzet, ha nem lépünk be ebbe a kormányba?

Bugár szerint a Híd az elmúlt tíz évben elsősorban arra törekedett, hogy összekösse az embereket, s a különböző társadalmi csoportokat.

„Így volt ez az elmúlt négy évben is, ennek a kormánynak a keretein belül. Igen, sokan vannak olyanok, akik máig nem tudták megbocsájtani, hogy ennek a kormánynak a részévé váltunk. És azt is ki kell mondani, hogy ezért a döntésért a mai napig komoly árat fizetünk. Kritikusaink azt mondják, hogy elvesztettük az értékeinket, hogy kiüresedtünk, hogy haszonlesők vagyunk“

– mondta Bugár.

Meggyőződése, hogy a Híd mindig is felelősségteljesen állt a politikához, még akkor is, ha az nem volt népszerű. A Híd elnöke szerint kritizálni lehet, de arra senki nem tud válaszolni, milyen lett volna a helyzet, ha a párt nem lép be ebbe a kormányba.

„Mi lett volna aztán? Előrehozott választások? Lehet. És aztán? Meddig tartott volna az ki? Addig választottunk volna újra és újra, amíg meg nem unjuk?

– kérdezte beszédében Bugár.

Továbbá hangsúlyozta, mennyi mindent sikerült a kormánynak elérnie, mint például a munkanélküliség csökkentését, a minimálbér és átlagbér növekedését.

„Tapasztalt politikusok vagyunk, és azért tudjuk, hogy hol kell a legtöbbet változtatnunk, azért, hogy élhető ország legyünk. Mik azok a területek, amelyekről korábban mindenki megfeledkezett és elhanyagolt. Ilyen terület például a bíróságoké, ahol több reformlépést hajtottunk végre, hogy gyorsabb és igazságosabb döntések születhessenek. De említhetném a magáncsőd reformját és a régi tartozások lefagyasztását, amivel az eladósodott embereknek tudtunk segíteni, hogy egy rossz döntés ne jelentsen évtizedekre megoldhatatlan kérdést“

– mondta a párt tagjainak Bugár.

- A szerző felvétele

Bugár a Híd eredményeinek felsorolásával folytatja: a párizsi klímaegyezmény tető alá hozása, a műanyag PET palackok zálogosítása, a kisiskolák megmentése, vagy óvodai hely kiharcolása minden gyermek számára. Ugyanúgy említette az R2-es és az R7-es gyorsforgalmi út építését, a kisebbségi alap működését, de azt is, hogy kikerültek a falvak elé és a vasútállomásokra a kétnyelvű táblák.

„Úgyhogy még egyszer hangsúlyoznám a kritikusainknak: Hatalmas felelősséget vettünk magunkra a döntésünkkel. És kétlem, hogy bármely más párt elég tökös lett volna ahhoz, hogy ebbe belemenjen, akár a népszerűsége csökkenése árán is. Igen, én is látom, hogy a mi pártunkat támadják minden hibáért, az előző kormányokéiért is“

– állítja Bugár.

A Híd elnöke nehezményezi, hogy mások hibáiért a Hidat hibáztatják.

„Nem mi vagyunk Kočner haverjai, de ezzel is minket támadnak. A rendőrség problémái nem velünk kezdődtek, sőt, alattunk javult a helyzet, ennek ellenére ezért is kapunk. Pont a rendőrségben elért komoly változások okán nyomoznak ma olyan emberek után is, akik korábban érinthetetlenek voltak“

– mondta Bugár, aki beszéde egy részét magyarul, egy részét pedig szlovákul olvassa.

- A szerző felvétele

Bugár szerint beigazolódott, hogy a párt választói és az ország számára is jó döntés volt, hogy beléptek ebbe a kormányba.

„Durva időkben élünk. Mindannyian érezzük, hogy változásra van szükség. A változás elkerülhetetlen“ – mondta Bugár, majd a híd hasonlataival folytatta.

„Híd vagyunk a politikusok generációi között. Híd vagyunk az állam és az állampolgárok között. Olyan Szlovákiát akarunk, mint amilyet a polgárok. Stabil Híd vagyunk“

– közölte Bugár.

„A történetünk még nem ér véget. A Híd folytatja a munkát. A Híd soha nem félt a felelősségtől“

– zárta beszédét Bugár.

A közgyűlésen 137 küldött van jelen.

A párt 10. évfordulója alkalmából készített plaketteket vesznek át jelenleg a Híd képviselői, köztük Sólymos László is, aki ma lemond a pártban betöltött minden tisztségéről.

A Híd gyűlése zárt ajtók mögött folytatódik.