Kollár marad a Sme rodina elnöke

Kollár úgy nyilatkozott, hálás és nagyra értékeli az őt támogatók bizalmát. „Hálát, egyben felelősséget is érzek, nemcsak irántuk, hanem a támogatóink és a választóink iránt is. A belém vetett bizalom arra ösztönzött, hogy folytassam a politikában” – mondta Kollár. Hozzátette, a Sme rodinával továbbra is aktívak kívánnak maradni, felkészülni a következő parlamenti választásra.

A mozgalom továbbra is olyan témákra kíván összpontosítani, mint a családok, a nyugdíjasok segítése, az élelmiszer-önellátás, valamint az ország jövőjét érintő témák.