Kolíková kereszttűz alatt

Ezen cikkünk megjelenésekor is tart még az ellenzéki, főleg smeres képviselők által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülés, ahol az egyetlen programpont Kolíková leváltása. A tárcavezetővel szemben azonban nemcsak az ellenzéknek, hanem a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező OĽaNO egyes képviselőinek is fenntartásai vannak. Peter Pollák (OĽaNO) képviselő egyenesen kijelentette, Kolíkovának mennie kell. A sajtóban megjelent információk szerint a pénzügyminiszter is bosszúhadjáratot indított az igazságügyi tárcavezető kollégája ellen, mivel Kolíková a márciusi kormányválság során Igor Matovičnak a miniszterelnöki tisztségből való menesztését követelte. Erre végül sor került, Matovič a pénzügyi tárca vezetését vette át. A Kolíková elleni bizalmatlansági indítvány apropója, hogy családi vállalatai nagy összegű közbeszerzéseket nyertek, a mostohatestvérét pedig sikkasztás miatt elítélték. Az OĽaNO-s képviselők szerint pedig egy közbeszerzés során, még mint igazságügyi államtitkár, érdekütközésben lehetett érintett.

OĽaNO vs. Kolíková

Az igazságügyi miniszter a múlt héten az OĽaNO parlamenti frakciójának ülésén próbálta megmagyarázni a családi vállalkozása kapcsán felmerült ügyeket, majd vasárnap este találkozott Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnökkel is. A kormányfő átadta neki azoknak a kérdéseknek a listáját, amelyekre az OĽaNO képviselői még választ várnak. Kolíková azonban az egyeztetésről szólva úgy nyilatkozott, bár közvetlenül nem kérdezett rá, maximális bizalmat érez Heger részéről. A kormány tegnap kora reggel el is fogadott egy határozatot, amelyben kiállt a tárcavezető mellett. Az ülésen azonban Matovič nem vett részt. Kolíková nem akarta kommentálni, hogy vajon az egész ügy az OĽaNO vezetőjének a bosszújaként értelmezhető-e vagy sem. Viszont tegnap délután arról beszélt, valószínűleg nem szavazzák meg a menesztését, de ha nem kap kimondottan bizalmat az OĽaNO képviselőitől, akkor fontolóra veszi, hogy ő maga mond le a tisztségéről. A parlamenti képviselők ugyanis az indítványról való nyilvános szavazás során dönthetnek a tartózkodás mellett, de távol is maradhatnak a voksolástól. Kolíková szerint az igazságszolgáltatásban tervezett reformhoz szükséges, hogy őt és a terveit is a törvényhozásban alkotmányos többség támogassa.

Ki van vele, ki ellene?

Kolíková mellett a mostani leváltási kísérlet során kiállt saját pártja, a Za ľudí, bár a formáció vezetője, Veronika Remišová beruházásokért, régiófejlesztésért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettes csak némi habozás után foglalt állást a saját tárcavezetője mellett. A két politikus között már hosszabb ideje feszültség alakult ki amiatt, mert Kolíková nem zárta ki, hogy átvenné Remišovától a Za ľudí vezetését. Az igazságügyi miniszter mellett azonban mindvégig kiállt az SaS. A Sme rodina ugyanakkor már nem volt ilyen kategorikus. A párt elnöke, egyben parlamenti házelnök Boris Kollár kijelentette, ugyan nem fognak együtt szavazni az ellenzékkel, mert azt a koalíciós szerződés megsértésének tartanák, de ha az OĽaNO adna be Kolíková ellen bizalmatlansági indítványt, akkor már más lenne a helyzet. Igor Kašper (Sme rodina) parlamenti képviselő pedig arra utalt, hogy előkerülhetnek olyan újabb tények, amelyek megváltoztathatják az igazságügyi miniszter megtartására vonatkozó álláspontjukat. A Sme rodina kormánypárt ezzel együtt intenzív egyeztetést folytat Kolíkovával arról, hogy egy törvénymódosítással bizonyos esetekben lerövidítsék az előzetes letartóztatás időtartamát. A párt egyáltalán nem rejti véka alá, ennek egyik oka, hogy a közelmúltban korrupció gyanújával letartóztatták Vladimír Pčolinskýt, akit a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) élére ők jelöltek és aki az egyik parlamenti képviselőjük testvére. Maga Kolíková arról is beszélt, hogy a Smer vezetőjének, Robert Ficónak áll az érdekében, hogy őt félreállítsák.

A kétes ügyek

Bár maga a terítéken lévő bizalmatlansági indítvány ezt nem tartalmazza, Kolíkovával szemben az OĽaNO képviselői összeférhetetlenségi vádakat fogalmaztak meg az igazságügyi minisztérium új épületének bérleti szerződésével kapcsolatban. A tárca ugyanis egy 2018-as megállapodás szerint a pozsonyi Récsei úton lévő Hegesztés-kutató Intézet egykori épületébe költözött. Az ingatlant Vladimír Brodňan, a Penta befektetési csoport egykori menedzserének cége kezeli. Brodňannal pedig Michal Kolíknak, a miniszter testvérének közös cége van, amelyben mindketten kisebbségi tulajdonosok. Az ingatlanbérlésről 2018-ban, Gál Gábor (Híd) miniszter idején született döntés. A szerződés aláírása előtt pedig Kolíková, Gállal való konfliktusa miatt, lemondott az akkori államtitkári tisztségéről. Ezzel együtt Gál most a sajtónak úgy nyilatkozott, Kolíková nem avatkozott bele a kérdéses ingatlan kiválasztásába, a szerződés megkötésébe.

Kolíkovával szemben a családi vállalatai miatt egyéb vádakat is megfogalmaztak. Az ellenzéki bizalmatlansági indítvány szerint Kolíkováék MK REAL nevű vállalatának a vezetőjét, a miniszter mostohatestvérét tavaly januárban jogerősen elítélték, mert 16 000 eurót sikkasztott. A cég Dunahidas községben végez lakáskezelést. A miniszter azt állítja, nem tudott az ítéletről.

Az indítványban szerepel még egy ügy, mi szerint Kolíkováék másik cége, az Elektronika 2020-ban 12 szerződést kötött a közmédiával, amelyek együttes értéke 12 millió euró, de a Nová scéna nevű pozsonyi színházzal is kötöttek egy beszállítói megállapodást.