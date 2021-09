Kolíková: A Chovanec-ügy rekonstruálásán 3 szlovák tanú is részt fog venni

A néhai Jozef Chovanec szlovák állampolgárral Belgiumban történtek rekonstruálásán három szlovákiai tanú és két szakértő is részt fog venni. Ezt pénteken jelentette be Mária Kolíková igazságügy-miniszter. Az illető életét veszítette egy incidenst követően. Azzal kapcsolatban, hogy Roman Behúl tanút nem hívták meg a rekonstruálásra, Kolíková kijelentette: ez a bírónő döntése volt.

Pozsony | A néhai Jozef Chovanec szlovák állampolgárral Belgiumban történtek rekonstruálásán három szlovákiai tanú és két szakértő is részt fog venni. Ezt pénteken jelentette be Mária Kolíková igazságügy-miniszter. Az illető életét veszítette egy incidenst követően. Azzal kapcsolatban, hogy Roman Behúl tanút nem hívták meg a rekonstruálásra, Kolíková kijelentette: ez a bírónő döntése volt.

„Információim szerint másik bírónőhöz került az ügy, aki máshogy vélekedhet az egyes tanúk kihallgatásának szükségességéről” – közölte Kolíková. Hozzátette: az ügyirat tartalmazza Behúl vallomását, és azt mindenképpen figyelembe kell venni. „A bírónő tud róla, ahogy az ügyvédi iroda is, amely minket, vagyis a sértett felet képviseli. Biztosan fel fogja hívni rá a figyelmet. Jelen lesz a külügyminisztérium képviselője is” – mutatott rá a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy a minisztérium nyomon követi az egész nyomozást, és intenzív kommunikációt folytat az ügyvédi irodával is. A szlovák állam emellett a költségek egy részét is állja, például a tanúk és a szakértők útiköltségét.

Jozef Chovanec 2018 februárjában halt meg, miután összetűzésbe került a rendőrökkel Charleroi városában, a helyi repülőtéren. A belga média arról számolt be, hogy az illető agresszíven viselkedett az egyik repülőgép fedélzetén, egy utaskísérőt is lökdösött, állítólag azért, mert nem ülhetett le az általa választott helyre. A légi jármű kapitánya nem volt hajlandó felszállni a reptéri rendőrség kiérkezéséig.

Az eset megítélése tavaly augusztusban változott meg, amikor napvilágra került egy videofelvétel, amelyen az látható, hogy a rendőrök több mint negyed óráig Chovanec mellkasán térdeltek. Az egyik rendőrnő náci karlendítéssel köszönt a kollégáinak, amin a társai nevettek.

Chovanec ügyében tanúvallomást akar tenni Roman Behúl is, aki részt venne az eset jövő heti rekonstruálásán is. Pénteken közös sajtótájékoztatót tartottak Miriam Lexmann európai parlamenti képviselővel. Itt azokat az akadályokat részletezte, amelyek lehetetlenné teszik számára a részvételt. Azt állítja, hogy látta, hogyan szállították le Chovanecet a repülőgépről, és nem ért egyet azzal a verzióval, hogy aktív ellenállást tanúsított volna.