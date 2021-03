Koalíciós válság: tovább tart a patthelyzet

Szerdán mind a négy koalíciós párt parlamenti frakciója és vezetése is ülésezett, este hét órára pedig a koalíciós tanács ülését is összehívták.



Boris Kollár a Sme rodina frakcióülése utáni sajtótájékoztatón elmondta, céljuk, hogy a kormány a megbízatási időszak végéig hivatalban legyen és négypárti koalíció irányítsa az országot. Szerinte a személycserék nem hoznának érdemi változást, csak máshová helyeznék a konfliktust. A lecserélt miniszterek ugyanis érvényesíthetnék a parlamenti mandátumukat. Kollár szerint ilyen esetben pedig a törvényalkotás zavartalan működése kerülne veszélybe. Ezért ők nem támasztanak személycserékre vonatkozó feltételeket, de több olyan, a világjárvánnyal kapcsolatos intézkedést neveztek meg, amelyek teljesítését a kormányban maradásukért cserébe követelik. „Abban az esetben, ha nem teljesülnek, felállunk és kilépünk ebből a koalícióból” – jelentette ki Kollár.

Milan Krajniak, a Sme rodina alelnöke, munkaügyi miniszter a sajtótájékoztatón felolvasta azt az öt pontot, amelyet a kormányban maradás feltételeként szabtak. Kollárék a koronaválság által leginkább érintettek egyszeri szociális segélyezését, a rezsi- és hiteltörlesztés részleteinek és a végrehajtásoknak a június 30-ig való elhalasztását, valamint a turisztikai és vendéglátóipar 100 millió eurós segélyezését szeretnék elérni, a gyógyszertárak segítségével pedig mindenkinek 5 darab FFP2 típusú szájmaszkot szeretnének ingyenesen kiosztani. „Tudatában vagyunk, hogy ez utóbbi egy szimbolikus lépés, de ezzel azt akarjuk elérni, hogy vidéken az embereknek ne kelljen ilyen szájmaszkokat keresniük” – tette hozzá Krajniak. Az intézkedéseket április elsejei hatállyal szeretnék életbe léptetni.

Patthelyzet?

A szerda délutáni információk alapján úgy tűnt, a koalíciós válság egy patthelyzetet eredményezett: Sulík és pártja, az SaS a kormány jelentős átalakítását követeli, ami Matovič és Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter leváltását jelenti. Ugyanakkor nem vonják kétségbe, hogy a miniszterelnöki poszt az OĽaNO-t, mint a parlamenti választás győztesét illeti. Ondrej Dostál (OKS), az SaS frakciójának tagja szerint Matovič és a kormányzási stílusa jelenti a legnagyobb problémát. Jana Cigániková, az SaS parlamenti képviselője pedig arról beszélt, a jelenlegi formában nem tud a kormány tovább működni, az átalakítás nélkül ugyanis szerinte félő, hogy a Za ľudí kettészakad, vagy távozik a koalícióból.

A Za ľudí Sulíkék oldalára állt, és egyes információk szerint legalább Krajčí menesztését követelik, hiszen szerintük a tárcavezető kudarcot vallott a koronavírus-járvány kezelése során. Nyilvánosan azonban nem pontosították, milyen személyi változásokat követelnek, de azt megerősítették, ragaszkodnak ahhoz, bizonyos tisztségviselőket lecseréljenek. Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke a koalíción belüli ellentéteket nevezte meg a kormányátalakítás okának. Jana Žitňanská, a párt frakcióvezetője szerdán tagadta, hogy pártja szakadás előtt állna.

A Za ľudí feltételei

A Za ľudí kormánypárt törekedni akar arra, hogy a négytagú kormánykoalíció része maradjon. Változtatásokat szorgalmaz ugyanakkor a járványkezelés terén, hogy az a tudományos ismereteken alapuljon. Sürgeti a kommunikáció javítását is.

Veronika Remišová pártelnök konkrét követeléseket terjeszt a partnerek elé, ezek között személycsere is szerepel.

Makacs Matovič

A legnagyobb kormánypárt, az OĽaNO azonban hallani sem akar Matovič menesztéséről, Krajčít pedig csak akkor áldozná fel, ha cserébe Sulík is lemondana a gazdasági minisztérium vezetőjének posztjáról. Az SaS elnöke ezt egyébként „hülyeségnek” tartja, csak akkor mondana le, ha Matovič is távozna. Krajčí pedig még kedden arról beszélt, magától nem tervez lemondani. Úgy tudjuk, az OĽaNO hajlandó lenne arra is, hogy kisebbségből kormányozzon. Ez azt jelenti, a továbbiakban az OĽaNO és a Sme rodina kettős alkotná a kabinetet, amelynek azonban nem lenne parlamenti többsége. Az OĽaNO-nak ugyanis 53, a Sme rodinának pedig 17 képviselője van a 150 fős törvényhozásban.

„Richard Sulíknak a miniszterelnök lecserélésére tett javaslata a kormány bukását jelenti, nem pedig az átalakítását” – jelentett ki röviddel lapzártánk előtt Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője, és hozzátette, a koalíciós tanácson az elnökségüknek van mandátuma arra, hogy a kormányban történő személycserékről tárgyaljon. Šipoš kiemelte, a parlamenti frakciójuk a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter mögött áll.

A mérleg nyelve

A kialakult helyzet szerint a mérleg nyelve Kollár és pártja, a Sme rodina lett. Martin Borguľa, a Sme rodina parlamenti képviselője arról beszélt, hogy a kisebbségi kormányzásról párton belül egyelőre nem egyeztettek. Borguľa szerint a koalícióban kialakult ellentétet a konfliktus két főszereplőjének, Matovičnak és Sulíknak kell megoldania.

A válság

A koalíciós válság azt követően robbant ki, hogy Matovič március elsején személyesen üdvözölte a kassai reptérre érkező orosz Szputnyik V-vakcinát, amelyet a koalíciós partnerek, így az SaS és a párt által vezetett külügy tudta nélkül rendelt meg. Sulík március 3-án kijelentette, a kormány átalakítását követelik és nem elégszenek meg Krajčí leváltásával, szerinte minden kormánytagnak terítékre kell kerüljön a menesztése. A párt kommunikációjából az látszik, hogy Matovič leváltását akarják elérni, amely alátámasztja lapunk információit, melyek szerint is a miniszterelnök menesztését akarják. Az átalakítás okaként az SaS Matovič kormányzási stílusát jelölte meg.

Zuzana Čaputová államfő a politikai felelősség vállalására szólította fel a kormányt. Meggyőződése, hogy enélkül nem állítható helyre a kormánykoalíció stabilitása.