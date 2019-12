Klasszikus ellenzéki plakátok

Pozsony | Az ellenzéki pártok közül többen is választották a hazai egészségügyet kampánytémájukká, vizuálisan azonban egyik párt sem mutatott semmi újat: egy jelölttel és egy jól csengő szlogennel akarják meggyőzni a választókat, sőt olyan szlovák pártot is találunk, amely magyarul is kampányol.