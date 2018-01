KKA: új pályázat kiadóknak, szerzőknek

Pozsony | Pénteken megjelent a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) második felhívása is, amely a kiadói, irodalmi és a képzőművészeti területen aktív szervezeteket, egyéneket segíti.

Február 19-ig nyújthatják be pályázataikat azok a szervezetek, amelyek könyv és lapkiadással, elektronikus médiával foglalkoznak. A KKA felhívása alapján 500 és 66 ezer eurós összeg közötti támogatást kérhetnek, kivételt képeznek a nemzetiségi rádió- és tévéadók fejlesztésére és létrehozására készített projektek, ahol akár 200 ezer eurót is jóváhagyhatnak egy projektre. Az alap ugyancsak 200 ezer eurós határt húzott a könyv és lapkiadók esetében, ebben a kategóriában azonban a projektek össztámogatása nem haladhatja meg a 200 ezres plafont.

Idén pályázni lehet alkotói ösztöndíjra is, pályázhat magyar kisebbségi szerző, kisebbségi magyar szerző művének szlovákra, vagy idegen nyelvű alkotás magyarra való fordítására, a felső határ ebben az esetben is 66 ezer euró. A képzőművészeti pályázatokat is február 19-ig kell benyújtani, a pályázható összeg képzőművészeti alkotás létrehozására is 500 és 66 ezer euró között mozog. (lpj)