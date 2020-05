Kissé nőtt a magyar elsősök száma

A 2020/2021-es tanévre április végéig 3527 gyereket írattak magyar alapiskolába – tájékoztatott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ). Ez 2015 óta a legmagasabb szám, csak 2017-ben haladta meg az elsőbe íratott magyar gyerekek száma a 3500-at. A szervezet azonban felhívja a figyelmet, az adatok pusztán irányadók. „A szeptemberi tanévkezdetig bizonyosan változnak, hiszen a nem iskolaérett tanulók pszichológiai kivizsgálása csak ezután következik. Ráadásul most a járványügyi helyzet következtében az iskolákban elmaradtak a figyelemfelhívó beiratkozási programok, és módosult a beiratkozás eddig megszokott módja is” – áll az SZMPSZ közleményében. A végső számok ugyan csak ősszel lesznek ismertek, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, az el-sősök száma országosan körülbelül 150–200-zal több a tavaszi adatokhoz képest. Például a 2019/2020-as tanévre 3499 gyereket írattak be magyar iskolába, ehhez képest tavaly 3622 kis elsős ült be az iskolapadba.

Szintén számolni kell a nulladik évfolyamba járó diákokkal, hiszen ők is szeptemberben mennek elsőbe. Ez jelenleg további 232 olyan gyereket jelent, akinek ősszel meg kell kezdenie az első évfolyamot.

Kerületi szinten a Nagyszombatiban és a Pozsonyiban írattak be több elsőst magyar alapiskolába, mint tavaly ilyenkor. Igaz, hogy az utóbbiban pusztán eggyel, az előbbiben azonban 63-mal több a potenciális elsősök száma. Ez a növekedés a Dunaszerdahelyi járásban beíratott gyerekeknek köszönhető, ahol 59-cel több elsőst adtak magyar iskolába, mint tavaly. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke lapunknak elmondta, örülnek, hogy ezekben a megyékben nőtt a magyar iskolába íratott gyerekek száma, valamint annak, hogy a Lévai járásban is 40 fős növekedés tapasztalható. „Bízunk abban, hogy a szülők úgy gondolják, magyar gyereknek magyar iskolában a helye” – mondta a szövetség vezetője. Hozzátette, Pozsonyban is nőtt a magyar iskolába íratott gyerekek száma, ezzel azonban a környező falvak magyar iskolái estek el diákoktól. Az SZMPSZ valószínűsíti, hogy azok a gyerekek, akik ezen falvak valamelyikében laknak, ha nem Pozsonyban, akkor Szencen kezdik meg tanulmányaikat, pontos adatok azonban nincsenek arról, hány magyar gyereknek kellene idén első osztályba lépni.

Minden változik

Fontos azonban megjegyezni, hogy míg tavaly Nagyszombat megyében 958 gyereket írattak be magyar tannyelvű alapiskolába, szeptemberben több mint százzal kevesebb, 845 kis elsős kezdte meg a tanulmányait. Hasonló tendencia Nyitra megyében is megfigyelhető, csak kisebb arányban. „Szakemberek javaslatára, de a szülők kérésére is kaphatnak halasztást a gyerekek, ha nem iskolaérettek, ha nem képesek hosszabb ideig koncentrálni vagy az osztályban megfelelően viselkedni” – magyarázta lapunknak Fekete Irén. Hozzátette, az is előfordul, hogy egy gyereket több iskolába is beíratnak, és a szülők később döntenek.

Ennek ellentéte tapasztalható a Besztercebányai és a Kassai kerületben. Tavaly az előbbiben 187 elsőssel több kezdett ősszel iskolába járni, mint ahányat tavasszal beírattak, utóbbiban ez 80-nal. Idén mindkét megyében kevesebb diákot írattak be magyar alapiskolába, mint tavaly, de Fekete Irén szavai alapján itt növekedésre kell számítani. „Vannak olyan szülők, akik figyelmen kívül hagyják a kötelező beíratás időpontját, és csak később, a tanügyi hatóságok felszólítására tesznek eleget ennek a kötelezettségüknek. Ezt minden évben tapasztaljuk” – mondta az SZMPSZ vezetője, aki hangsúlyozta továbbá, nem tudják, hány olyan család van, amely tartósan külföldön tartózkodik, és a határzár miatt nem tudta beíratni a gyerekét.

Egy nyílik, egy bezár

A szövetség közleményéből kiderül, hogy idén Rimaszombatban megnyílik a Református Alapiskola.

Ezzel egy időben azonban szeptemberben nem nyitja meg kapuit az óvári (Nagykürtösi járás) intézmény. „Az ok: vészesen csökken a tanulók létszáma, ide az utóbbi két évben egy tanuló sem jelentkezett” – derül ki az SZMPSZ tájékoztatójából. További hét magyar intézménybe nem írattak be egy elsőst sem: Rétére (Szenci járás), Zonctoronyra (Szenci járás), Felsővámosra (Dunaszerdahelyi járás), Királyrévre (Galántai járás), Naprágyra (Rimaszombati járás), Kecsőre (Rozsnyói járás) és Leleszre (Tőketerebesi járás). „Emiatt félő, hogy néhány intézmény veszélybe kerülhet. A helyzet elemzését és az intézmények jövőjéről való felelős döntést a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak kell meghozniuk, amihez segítséget nyújthat a kistérségi egyeztetés” – derül ki a közleményből.

Fekete Irén ezzel kapcsolatban elmondta, remélik, hogy a fenntartók ragaszkodni fognak az iskolák megtartásához. „Tavaly is volt körülbelül 12 olyan iskola, amelyekbe tavasszal nem írattak senkit, végül azonban legalább hatban nyílt első osztály. Bízunk abban, hogy ezekbe az iskolákba is íratnak be valakit szeptemberig” – mondta a pedagógusszövetség elnöke, aki hangsúlyozta, a létszámból nem lehet előre megmondani, mi lesz az iskolák sorsa. „Mindig a fenntartó dönt” – emelte ki Fekete Irén.