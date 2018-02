Kiskát szinte minden pártban szeretik

Pozsony | Míg a vezető politikusokat jobbára csak saját pártjaik és közvetlen szövetségeseik szavazótábora tartja többé-kevésbé megbízhatónak, Andrej Kiska államfő továbbra az egyetlen Szlovákiában, akinek többen hisznek, mint ahányan nem. A köztársasági elnök a legtöbb párt választói között a második legmegbíz-hatóbb politikusnak számít.

Mindez a Focus ügynökség friss felméréséből derül ki. Az ügynökség – mint arról beszámoltunk – a hét elején már bemutatott egy népszerűségi listát, ahol a legmegbízhatóbb politikus ugyan Kiska lett 23,4 százalékkal, ám szorosan mögötte Robert Fico kormányfő állt a második helyen 23 százalékkal.

Az a felmérés azonban más volt, mint a pénteken nyilvánosságra hozott, ez utóbbiban Kiska magasan veri a többi vezető politikust. Martin Slosiarik, a Focus ügynökség vezetője szerint a két közvélemény-kutatás más módszertannal készült. Míg az elsőben a kérdezőbiztosok nem adtak a válaszadóknak politikuslistát, csak megkérték őket, hogy spontán módon sorolják fel azt a három politikust, akit a legmegbízhatóbbnak tartanak, addig a második felmérés konkrét politikusokra kérdezett rá azzal, hogy megbízhatónak tartja-e őket a válaszadó, vagy sem.

Kormány vs. ellenzék

Ebben a felmérésben pedig Kiska volt az egyetlen, akit többen – 52,6 százaléknyian – neveztek megbízhatónak, mint ahányan – 44 százaléknyian – nem. A többi politikus messze lemaradva követi az államfőt, hiszen a második helyen álló Andrej Dankónál 33,2/63,1 százalék volt az arány, a harmadik helyen álló Bugár Bélánál 31,0/64,7. A legjobb – negyedik – helyen szereplő ellenzéki politikus Richard Sulíkban a lakosság 30,7 százaléka bízik, míg 64,6 százalék bizalmatlan. Robert Fico kormányfő csak az 5. helyre került 29,5/67,7 százalékos aránnyal.

Más módszertan

Slosiarik szerint az első módszertannal végzett felmérés rendszerint alacsonyabb bizalmi indexet eredményez a politikusok számára. „A választók általában a spontán választ igénylő kérdésnél elsősorban az általuk támogatott pártok elnökeire emlékeznek. Az ilyen felméréseknél elsősorban az az érdekes, hogy felbukkan-e más politikus is a fejükben” – mondja a szociológus, aki szerint Kiska az első felmérésnél kisebb hátrányban is volt, hiszen nem pártpolitikus, és nem is politikai közegből érkezett, így pártok felett állóként gondolnak rá.

A másik felmérés más aspektusból méri a politikusok népszerűségi indexét – Slosiarik szerint a két felmérés nem összehasonlítható, inkább kiegészíti egymást, és nem lehet eldönteni, melyik árulkodik beszédesebben a politikusok valódi népszerűségéről.



Kiska népszerű

A választóbázisok szerinti bontásban mind a nyolc vizsgált pártnál a pártelnököt tartják a legmegbízhatóbb politikusnak – ám nyolcból hat esetében, vagyis a Smer és az ĽSNS kivételével Andrej Kiska áll a pártvezetők után a második helyen. Slosiarik felhívja a figyelmet arra, hogy ugyan a Smer választóinál csak a negyedik helyen áll a köztársasági elnök Fico, Andrej Danko és Bugár Béla mögött, ám a Smer-szimpatizánsok közel ugyanannyian tartják megbízhatónak (49 százalék), mint ahányan nem (50 százalék). „A Smer választóinak jelentős része annak ellenére sem tartja megbízhatatlannak az államfőt, hogy Robert Fico éles konfliktusban áll Kiskával” – mutatott rá az elemző. Hozzátette: a Smer koalíciós partnereinél, az SNS-nél és a Hídnál Kiska jelentősen megelőzi Ficót. Kiska egyetlen párt választóbázisában áll az utolsó helyen, az ĽSNS szimpatizánsainak 91 százaléka tartja megbízhatatlannak. Marian Kotleba szélsőséges pártjának választói azonban Kotlebán kívül mindenkit megbízhatatlannak tartanak, Kiska ellen pedig negatív kampányt is folytat a párt.

Fico és Danko a Hídnál

Az egyetlen vizsgált magyar politikus a listán Bugár Béla, aki a 3. helyen áll – 31 százalék tartja megbízhatónak, 64,7 százalék pedig nem, ez a sűrű középmezőny elejére elég. Saját pártja választói között viszonylag nagy népszerűségnek örvend, 87 százalék bízik benne, és csupán 13 százalék nem – bár eredménye elmarad több, sajátjai körében nagyobb népszerűségnek örvendő pártelnök eredményétől. Fico a Smer szavazótáborában 97 százalékos eredményt tudhat magáénak, Richard Sulík 93, Kotleba 98, Andrej Danko pedig 90 százalékon áll sajátjai közt. Bugár megbízhatósági indexe a koalíciós partnerei között viszonylag jónak mondható, az ellenzék körében azonban kifejezetten népszerűtlen.

Slosiarik szerint érdemes megvizsgálni azt is, kit tartanak népszerűnek a Híd-szimpatizánsok. Bugár és Kiska mögött ugyanis nincs olyan politikus, akit megbízhatónak tartanának, Robert Fico és Andrej Danko pedig kiemelkedően megbízhatatlannak bizonyult a szemükben: a kormányfőnek csak 15 százalékuk hisz, a házelnöknek pedig mindössze 13 százalék.

A felmérésben az MKP szavazóinak véleményét nem vizsgálták.