Kiska nem lesz elnök

A TA3 hírtelevízió vitaműsorában megismételte, egy új, tisztességes kormány felállításában szeretne segíteni. „Az, amit korábban mondtam, továbbra is érvényes. Nem indulok az államfőválasztáson. Most teljes erőbevetéssel az államfői teendőkre szeretnék összpontosítani” – mondta Kiska, s politikai jövőjét illetően többet nem akart nyilatkozni.

Nem fog fellebbezni

Az államfő a vitaműsorban kitért a tátrai telkeit érintő botrányra is. Továbbra is helytelennek tartja azt a bírósági döntést, mely alapján megfosztották az 1,2 hektáros parcellájától, ám mint mondta, nem él a fellebbezés lehetőségével. „Megértettem, hogy a telek eredeti tulajdonosa, Ján Franc ugyanolyan sértett az ügyben, mint én. Ezért döntöttem úgy, hogy nem fogom megfellebbezni a döntést, ám a keletkezett kárt azoktól fogom megpróbálni behajtani, akiktől 1999-ben megvettem a telket” – mondta Kiska. A telek eredeti tulajdonosát hamis papírokkal fosztották ki, ám Kiska szerint azok, akik ezt megtették, s akiktől ő a telket később megvásárolta, erről nem tájékoztatták, a csalásról pedig nem tudott.

Megalázott Lajčák

Az államfő végül az aktuális politikai eseményekre is kitért, azt, hogy Szlovákia nem volt hajlandó senkit kiküldeni az ENSZ migrációs paktumát vitató marrákesi gyűlésére, sajnálatosnak nevezte. „A többség egyetért abban, hogy a külügyminisztérium élén egy, a világban is elismert diplomatánk van. Nem értem, miért alázta meg ennyire a kormány és a parlament Miroslav Lajčák külügyminisztert. Nem akart sokat, csak azt, hogy valaki részt vegyen a konferencián és elmagyarázza, milyen kifogásai vannak a paktummal kapcsolatban Szlovákiának. Másrészt a miniszter visszavonta a lemondását, s ezzel számomra az egész ügy lezárult” – mondta Kiska. Saját bevallása szerint nem is gondolkozott azon, hogy részt vegyen a konferencián, mert ott a parlament azon állásfoglalását kellett volna felolvasnia, amellyel nem ért egyet. (TASR, dp)