Kiska nagyra értékeli a Kuciak-ügy nyomozóinak munkáját

„Az elejétől kezdve meg voltam róla győződve, hogy a legjobb embereinket állítottuk az ügyre, és ez most be is bizonyosodott" – mondta Kiska, aki szerint mindenki a felelősök megbüntetését várja.

Kiska sajnálja, hogy csak Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után kezdtek el komolyabban foglalkozni Marian K.-val. Az államfő emlékeztet, hogy a vállalkozó nagyon támadó volt, és többször is megfenyegette az újságírókat. Kiska ezért arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a fenyegetést és a zsarolást. „Lépjünk közbe, hogy ne történjen ismét tragédia" – tette hozzá.

A Tisztességes Szlovákiáért is üdvözli a Kuciak-nyomozás fejleményeit

A Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezés üdvözli a fejleményeket, amelyek a Kuciak-gyilkosság nyomozásában történtek – mondták ezt a Marian K. ellen indult eljárás hírére reagálva.

„Nagyra értékeljük a rendőrség, a nyomozók és az ügyészek munkáját, akik mindent megtesznek azért, hogy a gyilkosok és a megrendelők feleljenek az igazságszolgáltatás előtt" – mondta Juraj Šeliga és Karolína Farská, a kezdeményezés képviselői.

Farská és Šeliga szerint a nyomozásban az oknyomozó újságíróknak és a terekre kivonuló tömegeknek is szerepe volt. A kezdeményezés tagjai egyúttal bíznak benne, hogy a gyilkossági nyomozás mellett más, Marian K.-hoz és embereihez köthető ügyekben is előrelépnek.

„Nem nyugszunk, míg nem nyomozzák ki Ján és Martina meggyilkolásának ügyét és a többi ügyet" – mondták a kezdeményezés tagjai, hozzátéve, hogy a civil társadalom nagyra értékeli a tisztességes nyomozók munkáját, akiket a teljes támogatásukról biztosítottak.

A letartóztatásban lévő Marian K. vállalkozó ellen Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának megrendelése miatt indult eljárás. A gyilkosság megrendelésének motivációja Kuciak újságírói tevékenysége lehetett

Ján Kuciak az Aktuality.sk hírportálnál dolgozott oknyomozó újságíróként. Őt és a jegyesét 2018. február 21-én lőtték le nagymácsédi (Veľká Mača) családi házukban egy 9 mm kaliberű pisztollyal. A gyilkosságért a megrendelő legalább 70 000 eurót fizetett. Eddig négy gyanúsított ellen indult eljárás. Mindnyájan előzetes letartóztatásban vannak.

A kettős gyilkosságot követően a Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezés országszerte tüntetéseket szervezett. A terekre kivonuló emberek a gyilkosság kinyomozását, a tettesek megbüntetését és előrehozott választások megvalósítását követelték. A kezdeményezés később az előrehozott választásokra vonatkozó követelését visszavonta. A gyilkosság a kormányban is változásokat okozott, Robert Ficót Peter Pellegrini (mindketten Smer-SD) váltotta fel a miniszterelnöki székben.