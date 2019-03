Kiska államfő Jourová uniós biztossal tárgyalt a romakérdésről

Andrej Kiska államfő pénteken találkozott Věra Jourovával, a jogérvényesülésért, a fogyasztóvédelemért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztossal Kassán, akivel a romakérdésről tárgyaltak. Az államfő főleg az oktatásban lát megoldást, szerinte nagy segítség lenne a kétéves iskola-előkészítő is.

Kiska emlékeztetett: Szlovákiában csaknem 400 000 roma él, akik a lakosság csaknem hét százalékát teszik ki. Az elnök szerint a romakérdés annyira összetett, hogy legalább egy külön miniszternek, ideális esetben egy miniszterelnök-helyettesnek kellene ezzel a problematikával foglalkoznia, figyelmet szentelve az oktatásnak, az egészségügynek és a szociális ügyeknek is.

Az államfő rámutatott arra a problémára is, hogy sokan nem küldik óvodába a gyerekeiket. Ennek az az eredménye, hogy amikor belépnek az alapiskolába, nem tudnak szlovákul és nem ismerik az alapvető higiéniai szabályokat. Kiska megemlítette azt is, hogy sok roma gyereket speciális iskolába küldenek, illetve hogy sokan nem kerülnek be semmilyen középiskolába, vagy nem végzik el azt. Szerinte a kétéves kötelező iskola-előkészítő oktatás nem csak a roma közösségen belül, hanem minden szegényebb régióban megoldást jelentene az említett problémákra.

Jourovával beszéltek a roma telepek problémáiról is, például az itt lakókat sújtó ivóvízhiányról, illetve az áramellátás hiányáról. Kiska felhívta a figyelmet a romák hátrányos megkülönböztetésére is a munkáltatók részéről.

Jourová, aki elsősorban az oktatással összefüggésben foglalkozik a roma problematikával, csütörtökön (2. 28.) meglátogatott egy iskolát az eperjesi járásbeli Jakabvágásán (Chminianske Jakubovany). Szerinte ez a tanintézmény olyan pozitív példát nyújt, melyet máshol is követni kellene.

Jourová hangsúlyozta: a roma problematika egy bonyolult jelenség, az oktatás pedig egy fontos alkotóeleme, hiszen összefügg a szegénységgel, a munkanélküliséggel és a lakhatási problémákkal is. „Egyetértek azzal, hogy minden országban, ahol olyan nagyszámú roma közösség él, mint itt Szlovákiában, ezekre a problémákra a legmagasabb politikai szinten kellene megoldást találni” – mondta az uniós biztos, hozzátéve: a törvények mellett konkrét akciókra és pénzbeli támogatásokra is szükség van.