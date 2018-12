Kisebb durranást várva

A törvénymódosítás értelmében az F2-es és F3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök jelentős részét – főként a nagy robajt keltő petárdákat, rakétákat és római gyertyákat – csak 4 napon át szabad árusítani, december 28-tól december 31-ig. Az ugyanebbe a kategóriába tartozó, viszont kevésbé veszélyes és zajos pirotechnikai eszközöket továbbra is egész decemberben meg lehet vásárolni.

A módosítást Peter Antal és Bastrnák Tibor, a Híd képviselői terjesztették a parlament elé. „A szigorítástól nyugodtabb év végét reméltünk. Voltak, akik már december elejétől folyamatosan robbantgattak, amitől sokan szenvedtek, például akiknek szinte az ablakaik alatt robbantak a petárdák, és kénytelenek voltak elviselni a zajt. Arról nem is beszélve, hogy mekkora stressz ez a háziállatoknak” – magyarázta Antal.

A pirotechnikai eszközökről szóló törvény értelmében továbbra is csak két napon keresztül lehet petárdázni: szilveszterkor és újév napján. Az egyes önkormányzatok azonban külön rendelettel szabályozhatják, hogy ezeken a napokon pontosan mely időpontokban lehet petárdázni, sőt, akár teljesen be is tilthatják a durrogtatást. Így történt például Pozsonyban, ahol a korábbi főpolgármester, Ivo Nesrovnal két éve az egész város területén betiltotta az F2-es és F3-as kategóriájú pirotechnikai eszközök használatát. A rendelet most is érvényes, emellett csakis azok a cégek lőhetnek fel tűzijátékot, amelyek erre engedélyt kaptak. „Hogy megérte-e betiltani a petárdázást? Kérdezzék meg az idős embereket, a kisgyerekes családokat vagy azokat, akik kutyát, macskát tartanak” – jelentette ki a korábbi főpolgármester. A tiltás ellenére tavaly még több mint 100 bejelentés érkezett a rendőrségre. „Sajnos a kihágásokat elkövetőket nehéz tetten érni, mire a rendőrök kiérnek a helyszínre, eltűnnek a petárdázók” – nyilatkozta Barbora Krajčovičová, a pozsonyi rendőrség szóvivője. Ha valakit mégis petárdázáson kapnak, 500 eurós büntetést szabhatnak ki rá.

Nem minden városban ilyen szigorú a szabályozás. Kassán az év utolsó napján 15 órától egészen hajnali 2-ig lehet petárdázni, Komáromban, Gútán és Ógyallán nincs erre vonatkozó helyi érvényű rendelet. (nar)