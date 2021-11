Kikeltek az üzletláncok az új intézkedések ellen!

Az oltatlanokat is be akarják engedi a bevásárlóközpontokba.

Az oltatlanoknak ideiglenes lockdown-nal kell számolniuk, ennek értelmében csak az élelmiszerüzletekbe, drogériákba és gyógyszertárakba mehetnek. Csakhogy sok ilyen üzlet a bevásárlóközpontokban található – erre a Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetsége (SAMO) figyelmeztetett. „A közzétett rendelet jelenlegi értelmében a gyógyszertárak jelentős része zárva marad a szlovák lakosság többségének, beleértve azokat is, amelyek egyébként hétvégén is nyitva tartanak" - mondta Martin Krajčovič, a SAMO elnöke.

Problémásnak tartják azt a szabályozást is, amely szerint az egy vásárlóra jutó négyzetméterek számát 15 négyzetméterről 25 négyzetméterre kell növelni. "Nincs tudomásunk arról, hogy más országban ilyen szigorú szabályok vonatkoznának az alapvető árucikkeket árusító üzletekre. Sehol sem bizonyított, hogy a vírus terjedése az üzletekben történik; éppen ellenkezőleg, az üzleteken belüli szigorú fegyelem miatt, különösen az alapvető árucikkek esetében, ezek a létesítmények a legbiztonságosabbak közé tartoznak világszerte" – hangsúlyozta Krajčovič.

Az üzletláncok attól is tartanak, hogy a maszkellenesek újabb támadásokra készülnek áruházaikban. Továbbá szerintük az egy vásárlóra jutó négyzetméterek növelése előidézheti, hogy sorok alakulnak ki az üzletek előtt, ami frusztrációhoz és újabb tiltakozásokhoz vezethet.

"Ezen okok miatt a SAMO határozottan sürgeti, hogy a rendelet jelenlegi szövegét sürgősen módosítsák, hogy a lényeges létesítmények látogatása esetén a nem OP-rendszerbe esők számára is lehetővé tegyék a hozzáférést az áruházakhoz” – mondta a szövetség elnöke, majd hozzátette, hogy vásárlónként 15 négyzetméterre módosítaná a szabályt az alapvető árucikkeket értékesítő üzletekben.

Az alkalmazottak tesztelésével is akadályokba ütköztek, mivel szerintük nincs elegendő teszt, és ha lenne is, akkor sem tudnák azokat november 22-ig bebiztosítani. Valamint fennáll a veszélye annak, hogy a dolgozók ellenőrzésekor rájönnek, nincs elég munkavállalójuk az üzletek megnyitásához, így hétfőtől sokan bezárhatnak – írja a Plus 1 deň.

A SAMO ezért nyomatékosan kéri a kormányt, valamint az illetékes állami intézményeket, hogy az új szabályok hatékonyságának meghatározásakor vegyék figyelembe ezeket az érveket.

(br, pluska)