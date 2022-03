Kevesebb beteget kezelnek, mégis lassabban ürülnek ki a Covid-osztályok

Az újonnan azonosított fertőzöttek átlaga az utóbbi egy hét alatt 9761 volt, vagyis az azt megelőző héthez képest 11 százalékkal csökkent. A regionális adatok esetében sem figyelhető meg akkora emelkedés, mint a múlt héten: 38 járásban több mint 10 százalékkal csökkent a hétnapos incidencia, és mindössze 13 járásban növekedett több mint 10 százalékkal. Főként a nyugati országrészekben figyelhető meg emelkedés, a Pozsonyi járásban például 19 százalékkal, a Komáromiban 12 százalékkal, a Dunaszerdahelyiben pedig 10 százalékkal nőtt az incidencia. Bár az észak-keleti régiókban alapvetően stabil a helyzet, a legnagyobb emelkedést mégis itt jegyezték – a Mezőlaborci járásban 41 százalékkal nőtt az említett mutató.

Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője a szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, az elkövetkező hetekben stabil járványhelyzetre számítanak. Előfordulhat, hogy bizonyos hetekben növekedés lesz, máskor pedig csökkenés, de a jelenlegi adatok arra utalnak, hogy a kórházak kitartanak.

A kórházak helyzete

Az omikron variáns okozta hullám sajátossága, hogy a Covid-osztályok jóval lassabban ürülnek ki, mint a korábbi hullámok idején. Jelenleg 2370 beteg szorul kórházi kezelésre. Február végén, amikor a negyedik hullám a Covid-osztályok telítettsége szempontjából elérte a tetőpontot, a fertőzöttek száma 2900 körül mozgott. Ez azt jelenti, hogy egy hónap elteltével a páciensek száma alig több mint ötszázzal csökkent. Összehasonlításképp: a második hullám csúcsát 2021. február 28-án mérték, akkor a kórházban kezelt személyek száma 3954 volt, egy hónappal később, vagyis március 31-én viszont már csak 2691, tehát az említett mutató 1263-mal csökkent. A harmadik hullám idején még nagyobb különbség volt megfigyelhető. A csúcspontot 2021. december 6-án jegyezték, amikor 3527 beteget kellett kezelni a Covid-osztályokon, január 6-ra viszont ez a szám 1940-re esett vissza, vagyis egy hónap alatt csaknem megfeleződött.

Ebből is látszik, hogy a korábbi hullámokhoz képest az omikron variáns miatt kevesebben kerülnek be a Covid-osztályokra, viszont hosszabb ideig vannak nyomás alatt a kórházak. Ha az említett csökkenő tendencia a következő hónapokban sem gyorsulna fel, akkor a Covid-osztályoknak akár még júliusban is működnie kellene.

Szétterjedt az új variáns

A helyzetet csak nehezíti az omikron mutáció úgynevezett BA.2-es alvariánsa, amely egyre inkább szétterjed Szlovákiában is. Ahogy arról lapunk beszámolt, néhány európai országban (például Németországban vagy Ausztriában) az utóbbi napokban rekordszámú fertőzöttet jegyeztek, amit a szakértők az említett alvariáns számlájára írnak. Matej Mišík ezzel kapcsolatban elmondta, már nálunk is dominánsnak számít a BA.2-es mutáció, legalábbis erre lehet következtetni a PCR-tesztek szekvenációjából. Ahogy az IZA vezetője rámutatott, ezek az adatok kissé késésben vannak, de a 9. naptári héten (vagyis március elején) szekvenált minták 52 százalékát már az új alvariáns tette ki. Mišík szerint azóta csak romlott a helyzet, és a BA.2 minden bizonnyal még nagyobb arányban dominál.

M ég nem szigorítanak

A járványhelyzetet továbbá az is súlyosbítja, hogy a legtöbb uniós tagországban – így Szlovákiában is – jelentősen enyhítettek a járványügyi óvintézkedéseken. Mišík rámutatott, hogy a BA.2-es mutáció a tünetek szempontjából nem sokban különbözik a korábbi változattól, viszont aki a BA.1-es mutációt kapta el, annál van esély, hogy újrafertőződik az új alvariánssal is, vagyis a természetes védettség ebben az esetben még kisebb garanciát jelent. Ennek ellenére az IZA vezetője úgy véli, nem volt korai az óvintézkedések feloldása.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter kijelentette, ha a járványhelyzet gyorsan romlana, akkor újra szigorítanának az óvintézkedéseken, de mivel a következő hetekben viszonylag stabil terjedésre készülnek, ezért az újabb korlátozások egyelőre nincsenek napirenden.