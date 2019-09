Kettészakadt a szlovákiai magyar írótársadalom

A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesületet szeptember 18-án Nyitrán alapították, és olyan irodalmárok is csatlakoztak hozzá, akik a SZMÍT-ből már régebben kiléptek, illetve annak sosem voltak a tagjai. Az új szervezet nemcsak irodalmi, hanem irodalmi és művészeti egyesületként határozta meg magát, így képzőművészek, szobrászok, színészek, zenészek, táncosok is jelentkezhetnek tagnak.

Eddig közel 50-en kérték felvételüket. Így például Száz Pál író, egyetemi oktató, Gazdag József író, újságíró kérte a felvételét, Bárczi Zsófia, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, író pedig a SZMÍT-ből való évekkel ezelőtti távozása után csatlakozott a Bázishoz.

Az új szervezet elnökségi tisztségét hárman töltik be. A szervezésért N. Tóth Anikó író, irodalomtörténész, a pályázásért Juhász R. József performansz-művész, a kommunikációért pedig Németh Zoltán irodalomtörténész, költő felel. A szervezet háromféle tagságot is kínál. A rendes tagok mellett, tagjelölteket és pártoló tagságot is nyilvántartanak. Az egyesületnek nemcsak személyek, hanem művészeti társaságok is tagjai lehetnek.

A szélesre szabott tevékenységi kör miatt a szervezeten belül munkacsoportokat hoznak létre. Az alakuló közgyűlésen megalakult a műfordítói és az irodalomtudományi munkacsoport. A műfordítók között a magyar irodalmat szlovákra fordító szakemberek is vannak, például Renáta Deáková és Gabriela Magová.

„Szervezetünknek olyan írók és művészek is tagjai lehetnek, akik nem Szlovákiában élnek. Nem kívánunk politikával foglalkozni, autonóm szakmai-művészeti szervezet vagyunk” – nyilatkozta lapunknak Németh. Hozzátette, a Bázis mindenki előtt nyitva áll, aki a magyar irodalom szlovákiai jelenlétéhez hozzájárult, a tagság független az állampolgárságtól. A szervezet céljait pedig úgy fogalmazta meg, hogy a magyar irodalom és művészet szlovákiai jelenlétét kívánják erősíteni.

Németh szerint azért volt szükség az új szervezet megalakítására, mert a SZMÍT nem demokratikusan működött, nem volt képes belső vitákat lefolytatni, az elnök, Hodossy Gyula pedig szerinte nem vette figyelembe a választmány véleményét, amikor aláírta a magyar kormány irányítása alá vont Petőfi Irodalmi Múzeummal (PIM) való közreműködésről szóló szándéknyilatkozatot. „Azt a dokumentumot, amelyet a választmány többsége ellenzett, illetve Hodossy erről nem értesítette a tagságot sem” – tette hozzá Németh, aki szerint az elnök nem demokratikusan járt el.

Ezeket a vádakat, ahogy korábban, Hodossy most is visszautasította. Elmondta, a SZMÍT demokratikusan működik, és a választmány nem hozott olyan döntést, amellyel korlátozta volna, hogy az elnök mit írhat alá. „A választmány az alapszabály értelmében nem hozhat és nem is hozott ilyen döntést” – mondta. Hodossy nem tudta megmondani, hogy a kilépési hullám után mennyi tagja maradt a SZMÍT-nek. Hozzátette, a napokban 11-en csatlakoztak a szervezethez. Köztük több fiatal író, költő is van. A SZMÍT honlapján több mint 90 tag neve szerepel. Az irodalmi társaság vezetője azt is visszautasította, hogy a magyar kormány által diktált kultúrpolitikai céloknak rendelné alá a SZMÍT tevékenységét. Hodossy szerint a kilépők nem szakmai elvekkel támasztották alá távozásukat, hanem politikai alapon döntöttek így.

Nem ez az első kilépési hullám a SZMÍT-ből. Néhány éve a szervezet az egyik antológiájában közölte Zirig Árpádnak egy antiszemita utalásokat tartalmazó versét. Ezt követően többen hagyták el a szervezetet – például Csehy Zoltán és Polgár Anikó –, ők most a Bázishoz csatlakoztak. A most távozó tagok szerint a SZMÍT az elmúlt években nem tartott fenn érdemi kapcsolatot a magyar kormánytól független Szépírók Társaságával sem.