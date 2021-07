Keresztet vethetünk a pozsonyi turizmusra

A járványügyi megszorítások miatt elmaradt külföldi vendégek már az elmúlt hónapokban is a pozsonyi szállodáknak és éttermeknek okozták a legnagyobb érvágást. Ezek így abban bíztak, hogy a késő tavaszi fokozatos enyhítéseknek köszönhetően idén valamivel jobb nyári szezonra számíthatnak. A Bratislava Tourist Board (BTB) idegenforgalmi szervezet igazgatótanácsa szerint azonban az elmúlt hetekben tapasztalt újabb szigorítások miatt elszálltak az ezzel kapcsolatos reményeik.

„Pozsony látogatottsága a megszorítások miatt látványosan zuhant, amire az itteni vállalkozások nem voltak felkészülve. A szabályokat ráadásul folyamatosan módosítgatják, ami miatt lehetetlenség előre tervezni, miközben az állami támogatások lassan érkeznek, és nem elég hatékonyak”

– állítja Vladimír Grežo, a BTB igazgatótanácsának az elnöke. Szerinte az ország többi régiójában vállalkozók sem lehetnek elégedettek. „Úgy gondoljuk, hogy Pozsony most azt éli át, amit ősszel az ország többi régiója sem kerülhet el. A turisták száma extrém módon esett vissza” – tette hozzá Grežo.

A BTB szerint a kormánynak már most fel kell készülnie arra, hogy újra nagyobb támogatásokra lesz szüksége az idegenforgalomnak a túléléshez.

„Egyúttal azt is kérjük a kormánytól, hogy a járványügyi intézkedéseket ne mindig az utolsó pillanatban tegye közzé, a vállalkozásoknak ezekre így nincs idejük felkészülni”

– vallja Grežo. Martin Volek, a BTB alelnöke szerint idén eltemethetjük a pozsonyi turizmust. „Szívesen látunk minden szlovákiai családot a fővárosban, a pozsonyi turizmust azonban a külföldiek tartják fenn, akik a látogatóknak átlagosan a 70 százalékát teszi ki. A külföldi turisták száma Pozsonyban azonban már tavaly is 80 százalékkal esett vissza, az elmúlt napok megszorításai miatt pedig most is tömegesen mondják fel a korábbi foglalásaikat” – mondta Volek.

(mi, TASR)