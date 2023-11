Keresik a moduláris atomreaktorok helyét

Csütörtökön délelőtt a Pozsonyi Vigadó épületében nyitották meg a Phoenix projektindító konferenciáját. Az eseményen az amerikai külügyminisztérium képviselőjén túl felszólalt Gautam Rana, az USA pozsonyi nagykövete és Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter is. Az együttműködést úgy mutatták be, mint amely a jelenlegi foszszilis energiahordozók, elsősorban a szén felhasználásáról a zöldenergiára való váltást valósítaná meg. Valójában azonban a végső cél az, hogy amerikai technológiájú ún. moduláris atomerőműveket telepítsenek az országba.

Öt helyszín

A Phoenix-projekt keretében a moduláris erőművek telepítésének megvalósíthatósági tervét készítik el. Ezt az USA kormánya kétmillió euróval támogatja. Hasonló támogatást nyert egyébként idén nyáron Csehország és Lengyelország is. A megvalósíthatósági tanulmány keretében azt vizsgálják, mennyibe kerülne az ilyen reaktorok telepítése, de elkészítik az engedélyeztetési folyamat ütemtervét, illetve azt is szemügyre veszik, konkrétan hol lehetne ezeket az erőműveket felépíteni. „A moduláris reaktorok esetleges jövőbeli telepítése szempontjából öt helyszínt vizsgálunk. Konkrétan a már létező erőművek területét Jászlóapátszentmihály és Mohi községben, a nyitranováki és a vajáni hőerőmű területét, illetve a kelet-szlovákiai vasmű, a U. S. Steel ipartelepét” – mondta a konferencián Branislav Strýček, a Szlovák Villamos Művek (Slovenské Elektrárňe) vezérigazgatója.

Saková az eseményen arról beszélt, a moduláris reaktorok egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, biztonságos és környezetbarát alternatívát jelentenek a szénre épülő energetikával szemben. „Jelentősen segíthetnek abban, hogy az országok elérjék a klímacéljaikat. Ezért ebben a tekintetben világos jelzéseket kell adni az atomenergetika politikai támogatására. Mindezt azért, hogy az atomenergetika az új technológiák egy stabil és kiszámítható környezetében tudjon fejlődni” – jelentette ki a gazdasági miniszter.

Miért moduláris?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az amerikai Westinghouse vállalat már jelezte, szívesen építene moduláris reaktorokat Szlovákiában. A cég a reaktorrendszereit „modulárisnak” nevezi, mert jelentős mértékben összeszerelt állapotban szállítják a majdani működésük helyszínére, így sokkal olcsóbb a telepítésük, más szóval az építésük. Mivel a modulok több erőműben is egyformák, az engedélyeztetés is gyorsabban megtörténhet. A vállalat AP300-as moduláris reaktorainak neve a rendszer 300 megawattos teljesítményére utal, ami a mohi atomerőmű egy blokkjával összevethető adat. Ez utóbbi 500 megawattos teljesítménnyel bír. Az AP300-as, vagy ahhoz hasonló viszonylag kicsi, moduláris reaktorok pont az olyan vállalatok számára lehetnek előnyösek, mint a U. S. Steel acélgyár. Ezeknek az üzemeknek ugyanis óriási az energiafogyasztása. Ha saját energiaforrással rendelkeznének, akkor nem függnének az energiahordozók, vagy az elektromos áram világpiaci árának ingadozásától. A Westinghouse ezenkívül egy 1000 megawatt teljesítményű nagyobb erőművet is építeni szeretne az országban. Utóbbit Jászlóapátszentmihályra (Jaslovské Bohunice), a jelenlegi atomerőmű közelébe telepítenék.