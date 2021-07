Kérdések és válaszok a jelenleg érvényes járványügyi intézkedésekről

A koronavírus delta variánsának megjelenése Európában jelentősen megváltoztatta a kormány terveit az óvintézkedések terén. A szabályok szinte napról napra változnak, rendszeresen egymásnak ellentmondó intézkedésekről számolnak be az egyes állami szervek. Összegyűjtöttük a jelenleg hatályos rendelet legfontosabb pontjait.

Pozsony | A koronavírus delta variánsának megjelenése Európában jelentősen megváltoztatta a kormány terveit az óvintézkedések terén. A szabályok szinte napról napra változnak, rendszeresen egymásnak ellentmondó intézkedésekről számolnak be az egyes állami szervek. Összegyűjtöttük a jelenleg hatályos rendelet legfontosabb pontjait.

A beoltott személyek teljesen szabadon utazhatnak haza külföldről?

A hazatérés egyszerűbb azoknak, akik rendelkeznek oltással, ez azonban nem azt jelenti, hogy rájuk nem vonatkoznak bizonyos előírások. Az eHranica online rendszerbe mindenkinek kötelezően regisztrálnia kell, aki külföldről tér haza. Ezt azonban félévente egyszer elég megtenniük azoknak, akik be vannak oltva. A beutazás előtt 30 nappal is elvégezhetjük a műveletet, így azok is tudnak jelentkezni, akiknek például nincs okostelefonjuk.

Mi a teendő, ha átugrottunk Győrbe bevásárolni, vagy hétvégén meglátogattuk a bécsi rokonokat? Rövid kiruccanás esetén is kell regisztrálni?

Igen. Tekintet nélkül arra, többnapos tengerparti kiránduláson voltunk-e, vagy épp a szomszédos országban töltöttünk el pár órát, az eHranica rendszerbe kötelező a regisztráció.

A gyerekeknek is kell regisztrálniuk?

Nem. Kivétel vonatkozik a 12 évnél fiatalabb gyerekekre. A 12 és 18 év közötti kamaszoknak augusztus 9-ig szintén elég egyszer regisztrálni, és ugyanez érvényes azokra is, akik csak az oltás első adagját kapták meg. Az átmeneti időszak után megszűnnek ezek a kivételek.

Naponta ingázom az otthonom és munkahelyem között. Mindennap regisztrálnom kell?

Nem. Az állampolgároknak, akik nincsenek beoltva, a határátkelőhelytől számítva 100 km-en belül laknak, és munkavégzés céljából utaznak a szomszédos országba (tehát munkáltatói igazolással rendelkeznek), szeptember elsejéig elég egyszer kitölteni a kérdőívet. Azok, akik átutazóban vannak, vagy teherszállítás céljából lépnek be az országba, szintén kivételt élveznek – egyáltalán nem kell foglalkozniuk az internetes rendszerrel.

Azt hallottam, néhány határátkelőt lezárt a rendőrség. Melyek azok?

A belügyminisztérium egy jelzőlámpát dolgozott ki a határellenőrzésekre, mely figyelembe veszi a hazai és nemzetközi járványügyi mutatókat. Jelenleg a narancssárga, tehát közepes riasztás van érvényben, ami intenzív ellenőrzést jelent a határokon. A rendőrség hétfőn több kisebb átkelőt lezárt, hogy az erőforrásokat a frekventált helyeken tudja alkalmazni. Ez azonban hatalmas felháborodást váltott ki országszerte, így tegnaptól megnyitották a kevésbé forgalmas határpontokat is. Az ellenőrzés során a pénzügyőrség is segíti a rendőrök dolgát.

Kirándulni voltam külföldön, be vagyok oltva. Mi vár rám a határon a hazatérés során?

A hatóságoknak igazolnunk kell, hogy regisztráltunk az eHranica rendszerbe – a dokumentumot elektronikus és nyomtatott formában egyaránt elfogadják. Az oltást a GreenPass-alkalmazás segítségével is felmutathatjuk, de az oltóközpontban kiállított nyomtatvány szintén elegendő, ha tartalmaz QR-kódot. A rendelet alapján a külföldi igazolást is elfogadják, a feltétel az, hogy szlovák, cseh vagy angol nyelvű papír legyen nálunk. A rendőrség azt ígérte, a beoltott személyeknek külön sávot alakítanak ki, hogy gyorsabban átjussanak a határon.

Igaz, hogy nem kell karanténba mennem, ha be vagyok oltva?

Így van. Teljesen mindegy, melyik országban jártunk, oltással elkerülhetjük a karantént.

Akkor sem, ha repülővel utazom haza?

Ha repülővel érkezünk Szlovákiába, akkor a beutazás előtt kötelező kitölteni a közlekedési minisztérium weboldalán közzétett jelentkezési lapot. A Közegészségügyi Hivatal nyilvánosságra hozta azon országok listáját, amelyek biztonságosnak számítanak. Ha olyan államból érkezünk, amely nem szerepel az adott listán, akkor csak 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel jöhetünk haza, még akkor is, ha be vagyunk oltva. Olaszország és Portugália a hét folyamán felkerült a biztonságos országok közé, így a beoltott személyek Rómából vagy például Portóból teszt nélkül jöhetnek haza. A 12 évnél fiatalabb személyeknek nem kell saját teszttel rendelkezniük, elég a szülők negatív tesztje. Ha valaki a szomszédos országok reptereit veszi igénybe, akkor az ottani szabályoknak megfelelően kell eljárnia. Ha az adott személy a budapesti reptéren landolt, de autóval vagy vonattal halad át a magyar–szlovák határon, akkor a szlovák rendőrök nem kérik tőle a negatív tesztet.

Mikor számítok teljesen védett személynek?

A beoltott személy aktuális definíciója: legalább 14 nap eltelt a kétdózisú vakcina második adagjának beadásától. Legalább 21 nap eltelt a Johnson&Johnson-oltóanyag beadásától. A fertőzést követő 180 napon belül az oltóanyag első adagját megkapta, s ezután eltelt legalább 14 nap. Augusztus 9-ig beoltottnak számít mindenki, aki legalább az oltás első adagját felvette. Az átmeneti időszak eltelte után már csak a teljesen védett személyekre vonatkoznak enyhébb korlátozások.

Nem vagyok beoltva, milyen feltételek mellett térhetek haza külföldről?

A nem beoltott személyekre is érvényes, ha rizikós országból repülővel érkeznek Szlovákiába, csak 72 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatásával engedik be őket az országba. Aki nincs beoltva, arra 14 napos kötelező házi karantén vár, de a hazatérés utáni 5. napon elvégezhető a PCR-teszt, a negatív eredmény pedig azt jelenti, véget ért az izoláció.

A karantént otthon töltöm, de a szüleim nem voltak külföldön. Rájuk is vonatkozik a karanténkötelezettség?

Igen. A szabályok értelmében a közös háztartás összes tagjának otthon kell maradnia, amíg a külföldről hazatért személy izolációja véget nem ér.

Külföldön üdültem oltás nélkül, a hazatérés után karanténba kényszerültem. Igényelhetem a táppénzt?

Igen. A rendelet kiköti, hogy az orvos (háziorvos vagy gyermekorvos) köteles kiállítani a szükséges igazolást a Szociális Biztosító részére, ha ezt a külföldről hazatérő, karanténba kényszerülő személy igényli.

Egészségügyi okok miatt nem igényeltem az oltást. Így is karanténba kell mennem?

Ebben az esetben orvosi igazolásra és egy 72 napnál nem régebbi PCR-tesztre van szükség. A karantén ezek kombinációjával kiváltható.

Átestem a fertőzésen, nem vagyok beoltva, de eddig enyhébb korlátozások vonatkoztak rám. Mi a helyzet most?

A delta variáns megjelenése miatt a szakértők úgy döntöttek, hogy a fertőzés után kialakult ellenanyag nem nyújt elegendő védelmet, ezért már csak a beoltott személyek számítanak védettnek. Aki átesett a fertőzésen, de nincs beoltva, elesik az eddigi előnyöktől, és a nem beoltott személyekhez hasonlóan karantén vonatkozik rá.

Rám mint ingázóra is vonatkozik a kötelező karantén?

Nem, de oltás hiányában 7 napnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni a határon. Védettség esetén az oltási igazolást érdemes magunknál tartani.

A gyerekeknek is karanténba kell vonulniuk?

12 éves korig ugyanaz a szabály vonatkozik a gyerekre, mint a szülőre – ha mindkét szülő be van oltva, a gyereknek sem kell karanténba mennie. Ha nem rendelkeznek oltással, az 5. napon a felnőttek elmehetnek PCR-tesztre, és ha negatív az eredmény, a gyereknek sem kell tovább otthon maradniuk. Mivel a kamaszok (12–18 év között) jelentkezhetnek Pfizerre, így augusztus 9-ig kaptak haladékot – ezt követően ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint a felnőttekre: oltással nagyobb szabadsághoz jutnak.

Prágában tanulok, nem vagyok beoltva, de a vizsgám után haza szeretnék jönni. Mit kell tennem ebben az esetben?

Azok, akik a szomszédos országokban folytatják tanulmányaikat kivételt élveznek – az eHranicába egy hónapig érvényes a regisztrációjuk. A karantént akkor kerülhetik el, ha 7 napnál nem régebbi antigén- vagy PCR-teszttel igazolják fertőzésmentességüket, valamint az iskola által kiadott igazolással is rendelkeznek.

Külföldön élek, de férjhez megy az unokatestvérem, ezért egy hétvégére hazajönnék. Muszáj karanténba mennem?

Oltással kiváltható a karantén. A nem beoltott személyekre azonban ezentúl kötelező karantén vonatkozik akkor is, ha közeli hozzátartozójuk házasságkötése alkalmából utaznak haza.

Elhunyt egy közeli rokonom. Külföldön élek, de a temetésen szeretnék részt venni. Mik a feltételek?

Az ilyen célú rövid látogatásra továbbra is érvényes a kivétel, nem kötelező karanténba menni, de aki nincs beoltva, 72 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatásával léphet csak be az országba.

Kerékpáron érkeztem a határátkelőhelyre. Milyen szabályok vonatkoznak rám?

A higiénikusok nem tértek ki külön a turistákra, biciklisekre – ugyanazok a szabályok vonatkozna rájuk, mint akik autóval érkeznek. A kerékpárutakon azonban feltehetően nem lesznek szigorú ellenőrzések. A zöld határok a schengeni övezeten belül továbbra is nyitottak.

A szüleim kirándulni voltak, Budapesten landol a repülőgépük, szeretném hazahozni őket a reptérről. Mire érdemes figyelni?

Azok a személyek, akik Magyarországra, Csehországba, Lengyelországba vagy Ausztriába biztosítanak fuvart a reptérre, regisztrálniuk kell a külügyminisztérium weboldalán (naletisko.mzv.sk). Az igazolást a szállított személy repülőjegyével vagy annak másolatával együtt kell megmutatni a rendőrnek az ellenőrzésnél.