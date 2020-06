Kérdés, hogy június utolsó hetére hány diák megy vissza az iskolába

Nem felhőtlen az igazgatók öröme az oktatásügyi minisztérium döntése miatt, hogy június utolsó hét napjára a felső tagozatosok és a középiskolások is visszaülhetnek az iskolapadba. Jelenleg tart az igények felmérése, hiszen nem lesz kötelező iskolába menni.

Pozsony | Nem felhőtlen az igazgatók öröme az oktatásügyi minisztérium döntése miatt, hogy június utolsó hét napjára a felső tagozatosok és a középiskolások is visszaülhetnek az iskolapadba. Jelenleg tart az igények felmérése, hiszen nem lesz kötelező iskolába menni.

Június utolsó hét munkanapjára az idősebb diákok számára is megnyílnak az iskolák. Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter azt kérte a tanároktól, hogy ezalatt ne feleltessék a diákokat, ne írassanak dolgozatokat. Akárcsak az alsó tagozatosoknál, itt is önkéntes lesz az iskolába járás.

A tárcavezető szerint az iskolák kihasználhatják a lehetőséget, hogy felmérjék a tanulók tudásszintjét a távoktatás után, és ez alapján tudjanak készülni az új tanévre, a diákok pedig leadhatják a tankönyveiket, és átvehetik a bizonyítványaikat is.

Csakhogy számtalan kérdés vetődik fel. Néhány nap miatt kell fertőtleníteni a középiskolai épületeket, a kollégiumokat, az iskolakonyhákat, és előfordulhat, hogy csupán egy maroknyi diák kedvéért, hiszen nem lehet tudni, mennyi gyerek tér vissza. Bár a járvány lecsengett, alig akad új fertőzött, de azért felvetődik a kérdés, mi értelme a felső tagozatosokat és a középiskolákat összeterelni.

Besztercebánya megye máris jelezte, nem javasolja a fenntartása alá tartozó középiskoláknak a nyitást, a kollégiumok kinyitását végképp nem. A diákok június 29-én leadnák a tankönyveiket, 30-án pedig átvennék a bizonyítványt.

Elképzelhető, hogy a többi megye is ilyen ajánlást tesz közzé a középiskolák számára, a végső döntés az iskola igazgatójáé.

Feleltetni nem szabad

Madarász Róbert, a komáromi Marianium Egyházi Iskolaközpont igazgatója lapunknak azt mondta, értelmetlenek a miniszter érvei a nyitás mellett. „Pedagógiai szempontból egyáltalán nincs értelme hét napra megnyitni az iskolát. Folyamatosan zajlott a távoktatás, minden diákunk be tudott kapcsolódni, ezért a pedagógusok tájékozottak voltak a tudásukról. A tankönyveket pedig szeptemberben is le lehet adni” – véli az igazgató.

Mint mondja, felmérik, mennyien szeretnének visszajönni, azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy a visszatérők mit fognak csinálni az utolsó héten. „Még nem beszéltünk erről, de ha lesz, aki visszajönne, foglalkozni fogunk vele, viszont azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nagyon kicsi lesz az érdeklődés” – magyarázta az igazgató. A diákok jegyei mindenesetre addigra már le lesznek zárva.

Tanítani nem lehet

A füleki Mocsáry Lajos Alapiskola igazgatója, Kotlár Ildikó szintén úgy véli, nincs értelme hét napra kinyitni az iskolákat. „Ha a szülők szeretnék, kinyitunk. Ha a gyerekek visszajönnek, foglalkozunk velük, nem gond. Csak értelmetlennek tartom az utolsó hétre visszarendelni őket” – mondja az igazgató.

Leginkább azt kifogásolja, hogy ezt is önkéntes alapon vezették be. „Ismét csak azok térnek vissza, akik akarnak. Jelenleg öt gyerek van az iskolában, egyelőre nem tudom, hogy a nagyobbak közül hányan jönnek” – tette hozzá Kotlár Ildikó. Hangsúlyozta, nem lehetne úgy tanítani, mintha minden diák ott lenne az osztályban. „Csak gyerekmegőrző lenne” – teszi hozzá. A kollégáival úgy tervezték, hogy az utolsó héten a diákok egy előre meghatározott sorrendben mennek be az iskolába, hogy leadják a tankönyveiket.

Átírt tervek

A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia igazgatója, Horváth Erzsébet lapunknak úgy nyilatkozott, visszavárják a diákokat, eleve azt tervezték, hogy a nyári szünet előtt még találkoznak a tanulókkal. „De vegyes érzések kavarognak bennünk. Eredetileg azt terveztük, az utolsó napon találkozunk a diákokkal, hogy átadhassuk nekik a bizonyítványokat. A negyedikesektől már elbúcsúztunk, a maradék évfolyamok megszabott sorrendben jöttek volna a bizonyítványért” – nyilatkozta az igazgató.

Szintén arra hívta fel a figyelmet, azután akarja megnyitni az iskolákat, hogy már lezárták a jegyeket. „Ha korábban kinyithatunk, lett volna lehetőség az érdemjegyekről vagy az eddigi tapasztalatokról beszélni. Így ugyan kaptunk lehetőséget arra, hogy megbeszéljük az elmúlt hónapokat, ami persze jó, de csak ha valóban visszajönnek a diákok” – mondja az igazgató. Az eddigi visszajelzések alapján erre kicsi az esély, vannak diákok, akik ezt máris jelezték.

„A diákok jelentős része naponta utazik vagy kollégiumban lakik. Természetesen a kollégiumot fertőtlenítettük, mindent megteszünk, hogy jöhessenek a diákok – mondja Horváth Erzsébet. – Reménykedem, hogy a bizonyítványosztásra eljönnek” – tette hozzá.

Az igazgató egyetért a miniszterrel abban, hogy az utolsó hétnek elsősorban a beszélgetésekről kellene szólnia, viszont szerinte erre hét nap túl sok. Ráadásul számos diák igényelte volna, hogy hamarabb kinyissanak, és személyesen is megbeszélhessék tanáraikkal az osztályzataikat. „Magam is szerettem volna egy év végi találkozást, de hét nap, ráadásul olyan időszakban, amikor már mindent virtuálisan lezártunk, erre sok” – zárta Horváth Erzsébet.