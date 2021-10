Kažimír bukását követeli a koalíció

Az ügy összefüggésben lehet František Imrecze, a pénzügyi igazgatóság volt vezetőjének vallomásával, az Aktuality.sk portál információi szerint a jegybank elnöke 50 ezer euró kenőpénzt kézbesített Imreczének, a korrupciós ügyben a közvetítő szerepét töltött be. A Főügyészség megerősítette, október 8-án eljárás indult Kažimír ellen, az ügy kezdeti stádiumára hivatkozva azonban egyelőre nem közöltek részleteket.



Kažimír tagad

A jegybank elnöke visszautasítja a korrupció vádját, állítja, nem érzi magát bűnösnek és semmilyen bűncselekményt nem követett el. Meggyőződése, hogy az ügyészség indítványában szereplő tényállás nem felel meg a valóságnak és az indoklás sem tartalmaz bizonyítékot. „Ez az eljárás közvetlenül nem függ össze a Szlovák Nemzeti Bank tevékenységével. Nem követtem el semmilyen bűncselekményt, és továbbra is teljesíteni fogom a jegybank vezetőjének feladatait” – mondta tegnap Kažimír reagálva Zuzana Čaputová államfő kijelentésére, mely szerint a gyanúba keveredett egykori politikusnak távoznia kellene az intézmény éléről. Čaputová tegnap úgy fogalmazott, Kažimír helyében komolyan megfontolná, hogy lemond tisztségéről az általa képviselt intézmény jó hírnevének megóvása érdekében. Hangsúlyozta, tiszteletben tartja az ártalmatlanság vélelme elvét, az ügyben a bíróságnak kell döntést hoznia. Rámutatott, az elmúlt időszakban több mint 20 személy ismerte be bűnösségét valamilyen korrupciós ügyben, és ez nagyon fontos a társadalom megtisztulása szempontjából. „Tiszteletben tartom az értékeket, amelyeket az államfő képvisel. Értem az állásfoglalását. A meggyanúsítást hatalmas igazságtalanságnak érzem, mindent megteszek a nevem megtisztításáért és az általam képviselt intézmény megóvásáért” – szögezte le Kažimír.



Mondjon le!

A koalíció képviselői viszont úgy vélik, a Szlovák Nemzeti Bank elnökének le kell mondania tisztségéről. Az SaS politikusai azt követelik, Kažimír vállaljon felelősséget tetteiért. „Elsősorban nem is arról van szó, hogy Kažimír mindmáig nem adott magyarázatot arra, honnan származik a vagyona, hanem arról, hogy az ellene indult eljárás árt Szlovákia megítélésének” – áll a párt nyilatkozatában. Azt kifogásolják, hogy a jegybank elnöke egyúttal tagja az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának, ahol az országot képviseli. „Egy ilyen büntetőeljárás bizalmatlanságot kelt a partnereinkben” – figyelmeztetnek a liberális képviselők. Mária Kolíková igazságügyi miniszter szintén úgy véli, meg kell őrizni az intézmény hitelességét. „Minden intézmény képviselője tudja, mit kell tenni” – jegyezte meg azzal, hogy Kažimírnek fontolóra kellene vennie a visszavonulást. Veronika Remišová (Za ľudí) úgy véli az egykori pénzügyminiszternek követnie kellene Sebastian Kurz osztrák kancellár példáját, aki korrupció gyanúja miatt hétvégén lemondott tisztségéről. Hangsúlyozta, a jegybank elnökének leváltása a jelenlegi jogszabály értelmében rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter azt mondta, a jegybank elnöke immunitást élvez, ezért az adott helyzetben nincs más megoldás, Kažimírnek saját döntéséből kifolyólag kell távoznia.



A múlt összeköt

Robert Fico (Smer) és Peter Pellegrini (Hlas) szerint az egykori párttársuk ártatlan. A Smer elnöke tegnap azt nyilatkozta, Kažimír ellen csak azért kezdeményeztek eljárást, mert valaki igényt tart a pozíciójára. „Bolond lenne, ha lemondana. Miért tenné? Emiatt a kitalált történet miatt?” – reagált az egykori kormányfő. Pellegrini szintén úgy véli, a rendőrségi ügyek manipulációja kapcsán felmerült gyanúra való tekintettel nem indokolt az elnöki poszt elhagyása.

