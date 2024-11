Kassai rendőri brutalitás: a belügyminiszter nem mond le, de várhatóan a másik rendőrt is elbocsátják

A kormányoldal is elismeri, hogy a rendőri brutalitás megengedhetetlen, de védi a rendőrség belső ellenőrzési osztályát, amely csak egy héttel a november 5-i eset után, e héten hétfőn rendelte el az elkövető rendőr letartóztatását.

A belső ellenőrzés nagyon helyesen tartózkodó volt a médiával, és mert az elkövetőt előzetes letartóztatásba szerették volna helyezni, bizonyítani kellett valamilyen módon a kollúziós eljárást

– jelentette ki Richard Glück.

Szerinte csak akkor lehetne rendszerhibáról beszélni, ha az elkövető rendőr ellen már korábban is folyt volna valamilyen eljárás hasonló rendőri erőszak kapcsán. Tibor Gašpar (Smer) a parlament alelnöke a rendőrfőkapitányt védte.

A rendőrfőkapitánynak akkor kellene lemondani, ha közvetlenül ő követett volna el hibát

– mondta Gašpar, akit 2018-ban váltottak le a rendőrfőkapitányi posztról, a Kuciak-gyilkosság után. Szerinte sincs szó rendszerhibáról a rendőrségen belül. „Több mint 20 ezer rendőr dolgozik a rendőrség, ha a főkapitány minden esetben lemondana, ha valamelyik rendőr hibát követ el, évente többször le kellene mondania” – jelentette ki Gašpar.

Azt viszont Gašpar is elismerte, hogy a már előzetes letartóztatásba helyezett rendőr társát is fel kell függeszteni, és ki kell vizsgálni, hogy miért nem akadályozta meg a brutális verést. Ľubomír Soták országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy csak most készülnek szolgálaton kívül helyezni a járőrt másik tagját, és el is bocsátják a rendőrségtől.