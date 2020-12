Karácsonykor is gondoljunk az idősekre

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) végül engedélyezte, hogy az emberek meglátogathassák az idősotthonokban élő hozzátartozóikat. Mindezt azért, mert az idősek pszichikai állapotát rendkívül megviseli, hogy nem láthatják a szeretteiket.

A látogatásokkor azonban természetesen szigorú higiéniai előírásokat kell betartani. Csak akkor léphetünk be az idősotthonba, ha fel tudunk mutatni egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt vagy egy 24 óránál nem régebbi antigénteszt-eredményt. A találkozás alatt ügyelnünk kell arra, hogy a hozzátartozónkon kívül senkivel se kerüljünk közeli kapcsolatba (vagyis legyen meg a kétméteres távolság). A találkozó nem lehet hosszabb, mint 1 óra, és egész idő alatt maszkot kell viselnünk. Ezenkívül az idősotthonok üzemeltetőinek biztosítaniuk kell egy külön helyiséget a látogatásra, amelyet a találkozó előtt és után is fertőtleníteni kell.

Akár haza is mehetnek

Az idősotthonok lakói az ünnepek idején akár haza is térhetnek a szeretteikhez, de ennek is külön feltételei vannak. Azok a lakók, akik az idősotthon elhagyása előtt legfeljebb 90 nappal már átestek a megbetegedésen, szabadon mehetnek, és a visszatéréskor sem kell felmutatniuk egy negatív teszteredményt. Abban az esetben viszont, ha a 90 nap éppen akkor jár le, amikor nincsenek az idősotthonban, akkor újra át kell esniük egy antigénteszten, amelyet az intézményben el is végeznek. Természetesen akkor is szükségük van tesztre, ha az otthonlétük alatt tüneteket észlelnek magukon.

Negatív teszteredmény

Továbbá azok a lakók is hazamehetnek, akiknek az előző tesztelés során negatív lett a tesztjük (az idősotthonokban ugyanis 10 naponta rendszeresen tesztelnek). Ilyen esetben azonban a visszatéréskor mindenképpen át kell esniük egy újabb mintavételen. Akiknek pozitív lett a legutóbbi teszteredményük, természetesen nem mehetnek haza.

Ha viszont az idősotthon üzemeltetője képes bebiztosítani a speciális higiéniai körülményeket (például egy üvegfallal elválasztott szoba), akkor a karanténban lévő időseket is meg lehet látogatni.

Ha erre nincs lehetőség, akkor sajnos csak a telefonos értekezés marad.

(nar, noviny.sk)