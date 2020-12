Karácsonyi készülődés a vírus árnyékában

A kormány szerdán ismertette a kijárási tilalommal kapcsolatos részleteket, ám Ján Mikas országos tiszti főorvos csütörtök este kiadott rendeletében pontosított néhány fontos részletet, amely nem volt világos a kabinet sajtótájékoztatója után.

Az egyik jelentős változtatás, hogy december 24-én és 31-én lerövidül az idősek számára fenntartott vásárlási idősáv: az említett két napon csak reggel 9 és 10 óra között javasolják a bevásárlást a 65 év felettieknek. A többi napon továbbra is érvényben van a 9 és 11 óra közti idősáv.

Problémás bevásárlás

Aki az utolsó pillanatra hagyta az ajándékvásárlást, annak most komoly gondjai lehetnek, hiszen mától csak az elengedhetetlen szükségleteket kínáló boltok tarthatnak nyitva, vagyis elsősorban az élelmiszerboltok, a drogériák, a gyógyszertárak, valamint a háziállatok eledelét kínáló boltok. Mikas rendelete értelmében szombattól a hipermarketekben is csak ezeket a termékeket árulhatják, vagyis az elektrotechnikai eszközök, a könyvek, a játékok és a háztartási berendezések vásárlására nincs lehetőség.

Az egyetlen megoldás, ha interneten rendelünk valamilyen árut, és azt át tudjuk venni az úgynevezett kiadópontoknál (az első hullám idején így működött például néhány nagy elektrotechnikai áruház, amelyeket ugyan be kellett zárni, ám az interneten vagy telefonon előre megrendelt árut kiadhatták a vevőknek). Itt viszont az üzemeltetőnek biztosítaniuk kell a kétméteres távolságot és a maszkviseletet is.

Ha még a karácsonyfát és a karácsonyi pontyot sem vettük meg, nem kell kétségbeesnünk, hiszen a kültéri fa- és halárusok továbbra is nyitva tarthatnak.

A lockdown nyoma

A kormány ezen a héten szerdán jelentette be, hogy a kijárási tilalmat december 21. helyett már december 19-én bevezetik, vagyis aki az utolsó pillanatokban szeretett volna bevásárolni, annak át kellett szerveznie a terveit. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy az emberek már számoltak a kijárási tilalommal, hiszen a bevásárlóközpontokban nem volt akkora roham, mint amilyenre előzetesen számíthattunk. Dunaszerdahelyen délután például csak a játékbolt előtt sorakoztak az emberek.

Sor a játékbolt előtt - Somogyi Tibor felvétele

Pozsonyban kissé más volt a helyzet, az ottani bevásárlóközpontokban már több ember gyűlt össze. Ennek ellenére nem beszélhetünk különösen nagy tömegről, az emberek viszonylag kényelmesen tudtak mozogni. Helyszíni tudósítónk szerint a helyzet talán kissé mérsékeltebb volt, mint tavaly karácsonykor, amikor még nem volt itt a koronavírus-járvány.

Ilyen volt a helyzet Pozsony belvárosának legnagyobb bevásárlóközpontjában péntek este - Czímer Gábor felvétele

A közlekedésben kissé jobban érződött a közelgő lezárás, kollégáink több városban is torlódásokról, koccanásokról és közlekedési dugókról számoltak be. Komáromba menet például a Nagymegyer felől érkezőknek hosszú perceket kellett várakozniuk, és Pozsonyban is hosszabb kocsisorok alakultak ki (utóbbi talán kevésbé meglepő, hiszen péntekenként a fővárosból kivezető utak a szokásosnál is leterheltebbek, mivel sokan utaznak haza a hétvégére). A feszültség azonban érezhetően nagyobb volt, kollégánk rövid pozsonyi újta során két kisebb koccanást is látott, ahová rendőrt kellett hívni.

Péntek délután Komárom határában hosszú várakozást követően lehetett a városba jutni - Somogyi Tibor felvétele

Karácsonyi látogatások

A bevásárlás mellett az ünneplés is szokatlan módon zajlik majd. Az már a kormány szerdai sajtótájékoztatója után is világos volt, hogy a szakértők legfeljebb két háztartás találkozását javasolják az ünnepek idején, tehát gyakorlatilag arra kérik az embereket, hogy a rokonok közül válasszák ki azt az egy családot, akivel kapcsolatba lépnek, a többieket pedig inkább kerüljék el.

Mikas határozatából viszont az is kiderült, hogy az idősotthonokban történő látogatást is engedélyezik az ünnepek idején. Igaz, szigorú higiéniai előírásokat kell betartani: szükség van egy 72 óránál nem régebbi koronavírustesztre vagy egy 24 óránál nem régebbi antigéntesztre. Az országos tiszti főorvos a döntést azzal magyarázza, hogy az idősotthonok lakói közül sokan már nagyon hosszú ideje nem találkoztak a családjukkal, ez pedig kifejezetten rosszul hat az egészségi állapotukra.

A kórházakban viszont továbbra sem engedélyett a látogatás.

Éjféli mise maszkban

A kivételek közé tartozik a templomlátogatás is, ám jelentősen szigorítottak a misék ülésrendjén. Minden második padsort üresen kell hagyni, és az egymás mellett ülőknek is hagyniuk kell egy szabad helyet, így gyakorlatilag sakktáblaszerű elrendeződés alakulhat ki az éjféli miséken. A hívőknek természetesen viselniük kell a maszkot, a papoknak pedig folyamatosan fertőtleníteniük kell a kezüket a szertartás alatt.

Elhagyhatjuk otthonukat, ha... Dolgozni megyünk

Ha a legközelebbi élelmiszerboltba, drogériába, gyógyszertárba, újságárushoz, benzinkútra, postára, bankba, optikai szalonba, biztosítóba, autó- vagy kerékpárszerelő műhelybe, és állateledelek eladásával foglalkozó boltba látogatunk el

Ha valamelyik hozzátartozónkról gondoskodunk, vagy a gyerekünket szeretnénk látni

Ha valamilyen egészségügyi intézménybe látogatunk

Ha temetésre, házasságkötésre vagy keresztelőre megyünk

Ha családi látogatásra megyünk, vagy pedig meglátogatjuk egy idősotthonban élő hozzátartozónkat

Ha sétálunk, vagy egyéni sportot végzünk a természetben

Ha rekreációs célból utazunk el (ide értik a síközpontokat, a hoteleket és a hétvégi házakat, itt is legfeljebb két háztartás találkozhat)

Ha a háziállatunkat sétáltatjuk

Ha karácsonyfát vagy élőhalat szeretnénk vásárolni

Súlyos a helyzet

Ezekre az intézkedésekre azért is van szükség, mert a járványhelyzet korábban még egyszer sem volt ennyire súlyos. Erről beszélt Pavol Jarčuška, az egészségügyi minisztérium járványbizottságának állandó tagja a pénteki sajtótájékoztatón. Ezeken rendszerint részt vesz Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter is, de mivel kapcsolatban állt a pozitívra tesztelt Igor Matovičcsal, kénytelen volt karanténba vonulni. A tárcavezető rövid videóüzenetben szólt az egészségügyi dolgozókhoz, megköszönte a munkájukat.

A bizottság a továbbiakban a vírushelyzet lehetséges alakulásáról beszélt, és nem szolgáltak jó hírekkel. Arra számítanak, hogy év végére a kórházakban már 3000 beteget fognak kezelni, a napi esetszám pedig meghaladhatja a tízezret is. A járvány tetőzése elmondásuk szerint január elején következhet be. Ezért is kérnek mindenkit, hogy az ünnepek alatt tartsa be az előírásokat, és csökkentse minimálisra az emberi kapcsolatokat.