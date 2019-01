Kapituláltak az orvosok, nyert a VšZP

Úgy tűnik, hamarosan véget ér a konfliktus a VšZP és a ZAP között. A két fél több mint 6 hónapon keresztül nem tudott megegyezni az új szerződések feltételeiről. A konfliktus végül odáig fajult, hogy a felek kijelentették, nem tárgyalnak tovább. A VšZPmunkatársai ezért egyesével keresték meg a szövetség tagjait, és megpróbálták őket rávenni, hogy a vezetőséget megkerülve saját maguk kössék meg a szerződéseket. A ZAP ugyan felszólította az orvosokat, hogy ne írják alá a VšZP által kínált szerződéseket, mégis egyre többen egyeztek meg a biztosítóval. A VšZP nemrég arról tájékoztatott, hogy az utolsó közös tárgyalások óta újabb 172 orvossal sikerült szerződniük. Jelenleg még 737 orvosnak nincs érvényes szerződése. A ZAP vezetősége végül úgy döntött, hogy kész a kompromisszumra a patthelyzet megoldásáért. A hétfői sajtótájékoztatójukon bejelentették, hajlandók lesznek aláírni a VšZPszerződését, viszont ehhez a biztosítónak teljesítenie kell 3 új feltételt. Ezek azonban már nem pénzügyi jellegűek. Elvárják, hogy a biztosító vezetősége vállalja a felelősséget a kialakult helyzetért, hiszen a felelőtlen tárgyalási stratégiájuk miatt veszélybe sodorták a járóbetegellátást. Továbbá írásos garanciát szeretnének a biztosítótól, hogy a jövőbeli tárgyalások során igazságos bánásmódban részesülnek a szövetség orvosai. A harmadik feltételük pedig az, hogy a biztosító a következő hat hónapban alakítsa át a szerződések kidolgozásának módszerét, hiszen csak így kerülhető el, hogy a mostanihoz hasonló helyzet még egyszer előforduljon.

A felelősség vállalását a kialakult helyzetért, igazságos bánásmódot és a tárgyalási módszer átalakítását kéri csak a ZAP a VšZP-től. „Az Általános Egészségbiztosító legfőbb feladata az lenne, hogy minden ügyfelének kiváló minőségű betegellátást biztosítson. Jelenleg azonban ez nem teljesül, sőt, a járóbeteg-ellátás az összeomlás szélén áll. Mintegy 750 orvosunknak még mindig nincs szerződése. Egy orvosra átlagban több mint ezer beteg jut. A biztosító hiába állítja, hogy ezek a betegek is ugyanolyan egyszerűen jutnak majd az ellátáshoz, mint a többiek, ez nem igaz. Már nem nézhettük tétlenül, hogy a biztosító nem törődik a páciensekkel, lépnünk kellett. Hangsúlyozzuk, hogy a mostani szerződések egyáltalán nem előnyösek számunkra, de ha a biztosító elfogadja a feltételeinket, akkor aláírjuk őket a betegek érdekében” – tájékoztatott az óév utolsó napján a ZAP vezetősége.



A VšZP kész tárgyalni



Ľubica Hlinková, a VšZP vezérigazgatója pozitívan fogadta a szövetség lépését. „Örülök, hogy változtattak a korábbi hozzáállásukon. A csapatommal az utóbbi hetekben végig azon dolgoztunk, hogy biztosítsuk a megfelelő betegellátást az országban. Biztosíthatom a ZAP összes orvosát, hogy a következő hat hónapban is készen állunk a tárgyalásokra, és a legközelebbi júliusi szerződéskötéskor ugyanolyan korrekt anyagi feltételeket kínálunk majd nekik, mint minden más orvosnak. A továbbiakban pedig mindent megteszek azért, hogy elősegítsem a rendelők működését, és stabil járóbeteg-ellátást biztosítsak a betegek számára” – mondta az állami egészségbiztosító vezérigazgatója.



Kalavská hálás



Andrea Kalavská (Smer) egészségügyi miniszter megköszönte az orvosoknak, hogy hajlandóak a kompromisszumra, és a páciensek egészségi állapotát tartják a legfontosabbnak. „A miniszter asszony a továbbiakban is mindent meg fog tenni azért, hogy a biztosító igazságosan bánjon az orvosokkal, és mindenki megkapja azt a pénzt, amit megérdemel” – közölte Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője.

Ha ezek után mégsem születik egyezség a két fél között, akkor a betegeknek saját zsebükből kell majd megtéríteniük az ellátást a szerződéssel nem rendelkező orvosoknál. A kezelésért kiállított számlát a páciensek egy kitöltött kérvénnyel együtt feladhatják a VšZPterületileg illetékes irodáiban, a biztosító pedig 15 napon belül megtéríti az összeget. A szerződéssel rendelkező orvosok listája megtalálható a VšZP hivatalos honlapján. (nar, TASR)