Kaliňák és Fico ügye, avagy a korrupció, a befolyás és a haszonszerzés története

A Tisztítótűz akció keretében 2020 végén tartóztatták le a hatóságok több, magas beosztású tisztviselőjét. Egyebek mellett Tibor Gašpar volt országos rendőrfőkapitány, és Boris Hraško, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) volt vezetője is gyanúsított. Az ügy leegyszerűsítve arról szól, hogyan próbálták a hatalomnál levő politikusok a rendőrség és a bíróságok korrupt képviselőivel együttműködve, ellehetetleníteni politikai ellenfeleiket, vagy megnehezíteni a befolyással bíró személyek ellen indított bárminemű nyomozást.

Makó vallomása

A hatóságokkal idővel Ľudovít Makó kezdett együttműködni, aki részletesen felvázolta, hogyan működött az ő szemszögéből az állami szerveket és a hatóságokat irányító bűnszervezet és mi volt a tettesek legfontosabb célja.

„Az én meglátásom szerint a csoportnak három fő célkitűzése volt. Az egyik a Smer párt politikai hatalmának megőrzése, főként a politikai ellenfelek, illetve az ellenzék eltávolítása volt” – nyilatkozta vallomásában Makó. A második cél szerinte az volt, hogy az állam biztonsági szerveiben elfoglalják az összes létező vezetői funckiót, a harmadik pedig egyértelműen a pénzkeresés volt.

Makó szerint evidens volt, hogy a bűnbanda tevékenységét Norbert Bödör, a Bonul őrző-védő szolgálat tulajdonosának fia, Marián Kočner barátja irányította, ám azt már konkrétan nem tudta, hogy Bödör kitől kapta az instrukciókat. Azt viszont elismerte, egy ilyen szerteágazó bűnszervezet nem létezhetett volna a hatalomnál levő politikusok beleegyezése nélkül.

Robert Kaliňákot fiaival való horgászás közben tartóztatták le - TASR-felvétel

Nem csak a Tisztítótűz

Kaliňák és Fico letartóztatása után akár összeállhat a kép, a rendőrség ugyanis a Tisztítótűz kapcsán gyanúsítja őket bűnszervezet létrehozásával, fenntartásával és támogatásával. Hamran István országos rendőrfőkapitány ráadásul nemrég jelezte, hogy az ügyben folytatott nyomozás során már eljutottak a politikai elithez.

A volt belügyminiszter és a Smer elnöke 2006-tól összesen három kormányban voltak. Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után Kaliňák visszahúzódott a politikából és ügyvédként folytatta tevékenységét, szinte kivétel nélkül a korábbi politikai karrierje során felmerült bűncselekményekből gyanúsított személyeket képvisel. Fico a kormányfői posztról való távozása után visszaült a parlamentbe. Legutóbb a Plus 7 dní hetilap fényképezte le őket közösen, ahogy egy magánrepülővel utaznak az Egyesült Arab Emírségekbe.

Ficót és Kalinákot adótitok megsértésével is gyanúsítják, így az ellenük indított eljárás a volt államfővel Andrej Kiskával is kapcsolatos. A Tisztítótűz akció kapcsán letartóztatott František Imrecze, aki ugyancsak együttműködik a rendőrséggel és akinek vallomásait a hatóságok kulcsfontosságúnak tartják, elárulta, hogy személyesen is jelen volt a kormányhivatalban azon a találkozón, ahol Kaliňák, Fico, Gašpar és Bödör Kiska adózási problémáiról és KTAG cégéről beszélgettek.

A gyanúsítottak védőügyvédje, Dávid Lindtner - TASR-felvétel

A védelem

Fico és Kaliňák ügyvédje Dávid Lindtner volt bíró, aki önként lemondott bírói tisztségéről, miután kiderült, a Threema alkalmazáson keresztül rendszeresen kommunikált Marián Kočnerrel. Jelenleg Kaliňák Kallan elnevezésű ügyvédi irodájában dolgozik. Lindtnerrel együtt érkezett meg a bíróságra tegnap Svetozár Chabada, aki Fico nővérének a férje, de Michal Mandzák és Martin Pohovej is, akik a váltó ügyben képviselték Kočnert.

Lindtner szerint Kaliňákot olyan bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják, amelyek a hatóságok szerint 2012 és 2018 között történtek, tehát abban az időszakban is, amikor már ügyvédként tevékenykedett. Elismerte azt is, hogy a bizonyítékok közô sorolták a Kočnerrel a Threema alkalmazáson keresztül folytatott kommunikációt. Elárulta, a sértettek közt szerepel egyebek mellett Andrej Kiska, Igor Matovič pénzügyminiszter, Daniel Lipšic speciális ügyész és Boris Kollár házelnök is. „Csak nehezen tudok elképzelni független a pártatlan nyomozást, ha a speciális ügyész is köztük van. A kliensemmel való konzultáció után eldöntjük, hogy panaszt emelünk-e elfogultság miatt” – mondta tegnap Lindtner. Szerinte azok a tettek, amelyekkel klienseit gyanúsítják, nem merítik ki a szervezett bűnbanda tevékenységének fogalmát. „Ahhoz, hogy kérvényezzék a vizsgálati fogságot, viszont elkerülhetetlen, hogy dramatizálják a tetteket” – állítja az ügyvéd.