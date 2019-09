Kalavská: A kórházreform nem fog fájni a pácienseknek

Állítása szerint a pácienseknek biztosan nem fog fájni az újítás, és a reformnak köszönhetően többé nem fognak elveszni a szlovák egészségügyi rendszer útvesztőjében. Ezt azután jelentette ki, hogy a reformot pénteken jóváhagyta a kormány.

Kalavská emlékeztetett: a reformot egészségügyi szakértők három évig készítették elő. Bízik benne, hogy a szakmai után most sikerül megteremteni a politikai konszenzust is. A miniszter asszony továbbra is pályázik mind a koalíció, mind az ellenzék támogatására, ennek érdekében a pozitív módosításokat is kész elfogadni.

„Engem feldühít, és nem vagyok hajlandó megbékélni azzal, hogy a szlovákiai páciensek gyakrabban halnak meg, mint az európaiak. Előbbieknek is joguk van az elérhető, színvonalas egészségügyi ellátáshoz”

– szögezte le. Hozzátette: valódi változás nélkül ez nem érhető el. Példaként említette, hogy a jövőben meghatároznák, legfeljebb mennyit várhat egy páciens egy adott beavatkozásra.

„Akinek infarktusa, súlyos onkológiai, agyi vagy emésztőrendszeri betegsége van, nem kezelhető egy kis helyi kórházban. Mindnyájunknak jogunk van ahhoz, hogy specialisták kezeljenek, de a jelenlegi helyzetben ezt nem lehet garantálni”

– mutatott rá a miniszter. Hangsúlyozta, a reformot más európai országokból gyűjtött tapasztalatok inspirálták.

„Egyesek úgy tekintenek erre az egészre, mint a kórházak bezárására, de itt az az alaptétel, hogy nagyon sok kórházunk van”

– jelentette ki Kalavská, majd feltette a kérdést, vajon a kórházak magas száma garantálja-e a színvonalas ellátást.



A reform gyakorlati megvalósítása a parlament és az államfő jóváhagyása esetén 2020-tól veheti kezdetét. 2024-től adnák ki a felhatalmazásokat az új típusú kórházaknak, meghatározva, hogy konkrétan mire fognak szakosodni.