Jövőre olcsóbb lesz a gáz

Pozsony | Jövő januártól csökken a lakossági gázszolgáltatás díjszabása – adta hírül az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO), amely szerint a gázt fűtésre is használók éves megtakarítása a 125 eurót is elérheti.

„A gáz világpiaci ára az elmúlt időszakban jelentős mértékben csökkent, amit a jövő évi lakossági gázárak kiszámításánál is figyelembe vettünk” – nyilatkozta Andrej Juris, az ÚRSO elnöke, aki szerint a gáz mint nyersanyag ára az idei évhez képest jövőre az ötödével esik vissza. A megtakarítás összege azonban sokban függ attól, hogy a háztartások mire használják a gázt. Azok, akik csak főzésre használják, a jövő évi árcsökkentésnek köszönhetően éves szinten nem egész 2 eurót takaríthatnak meg. Akik vízmelegítésre is használják, azok 60, akik pedig gázzal is fűtenek, azok 125 eurót spórolhatnak jövőre az alacsonyabb díjszabásnak köszönhetően. Csak összehasonlításképpen: az ÚRSO adatai szerint a gázt csak főzésre használó háztartások ezzel kapcsolatos éves költségei idén 60 euró körül mozognak. A gázt vízmelegítésre is használók esetében ugyanez 535, az ezzel is fűtők esetében pedig 1066 euró.

Juris szerint azonban a gázszolgáltatással kapcsolatos többi tételről, így például a gázszállítási díjakról, csak később döntenek, pontos árakkal így egyelőre nem szolgálhatnak.

„Mi ráadásul csak a maximális árakat szabjuk meg, miközben a szolgáltatók ennél alacsonyabb árakat is kínálhatnak az ügyfeleiknek” – tett hozzá Radoslav Igaz, az ÚRSO szóvivője. A hivatal az árcsökkentés részleteit a honlapján (urso.gov.sk) is közzétette.