Jövőre már indulhat a harmadik mohi blokk

A mohi atomerőmű 3. blokkja gyakorlatilag felkészült a beindítására – jelentette be csütörtökön Richard Sulík gazdasági miniszter az erőmű építkezésén tett látogatását követően.

A tárcavezető elismerte, hogy a Szlovák Információs Szolgálattól (SIS) szeptember közepén megkapott átfogó jelentésben a harmadik blokk építésével kapcsolatban 19 olyan hiányosság szerepelt, amelyeket orvosolni kell ahhoz, hogy az új blokkot üzembe helyezhessék. „A 19 hiányosságból 16-ot már megoldottak, a fennmaradó három ponton pedig még dolgoznak, a hiányosságok közül azonban egyik sem volt olyan, ami a reaktor biztonságával függött volna össze” – mondta el Sulík.

Branislav Strýček, a Szlovák Villamos Művek (SE) vezérigazgatója szerint, ha minden jól megy, és az összes szükséges engedélyhez időben hozzájutnak, akkor április végén megkezdhetik a harmadik blokk reaktorának a feltöltését. „Ha az engedélyekkel kapcsolatban valaki fellebbezne, ez újabb három-négy hónappal húzódhat el, vagyis július végén, augusztus elején kezdhetnénk hozzá a feltöltéshez” – mondta el Strýček. A negyedik blokkot két évvel a harmadik után indíthatják be. Csak emlékeztetőül: az eredeti tervek szerint a harmadik blokkot 2012-ig, a negyediket 2013-ig szerették volna átadni, a határidőket azonban azóta is tologatják. A két új blokk építésének az elhúzódásával párhuzamosan nőttek a költségek is. Míg eredetileg 2,8 milliárd eurós kiadásokkal számoltak, mára ez 6,2 milliárd euróra nőtt. (mi, TASR)