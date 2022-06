Jöhetnek a százmilliók a helyreállítási alapból

„Jó hírt közölhetünk Szlovákiával: amint a tagállamok is zöld utat adnak, Szlovákia 398,7 millió eurós támogatást kap a Next Generation EU (NGEU) gazdaságélénkítő csomagból” – jelentette be hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Szerinte Szlovákia látványos előrelépést tett a gazdaságélénkítési terv végrehajtása során. Az Európai Bizottság most megküldi Szlovákia kérelmének előzetes pozitív értékelését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak (EFC), amelynek négy hét áll rendelkezésére, hogy véleményt nyilvánítson. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményezését követően az Európai Bizottság meghozza a végleges döntést a pénzeszközök felszabadításáról.

Nem lassíthatunk

A Szlovákia által benyújtott további kifizetési kérelmeket az Európai Bizottság az ország által végrehajtott reformok alapján folyósítja majd. Az április 29-én benyújtott első kifizetési kérelem 14 feltétel teljesítésétől függött. Ezek közé tartozott például az igazságszolgáltatási rendszer, az egyetemek és az energiaágazat reformja, valamint a közszféra digitalizálása, de például a gazdaságélénkítési terv végrehajtását nyomon követő rendszer kiépítése is. „Szlovákiának azonban még rengeteg tennivalója van a helyreállítási alapból származó források lehívásával kapcsolatban” – ismerte el Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke. Szlovákia szerinte az elkövetkező években hatalmas stratégiai feladat előtt áll: modernizálnia és teljesen új alapokra kell helyeznie a gazdaságát. „Az Európai Bizottság által javasolt kifizetés egy újabb lépésként értékelhető. Szlovákiának azonban nem szabadna lassítania, mivel a helyreállítási tervre szánt pénz elköltésének a határideje nemsokára, 2026-ban lejár” – figyelmeztet Šefčovič.

Az Európai Bizottság alelnöke arra is emlékeztetett, hogy a pénzeszközök elköltésének a lehetősége annál is inkább sürgető, mivel Európa még mindig lábadozik a koronavírus-járványból, ugyanakkor az ukrajnai orosz invázió hatásaival is szembe kell néznie. „A zöld gazdaságra való átállásnak ma már biztonsági dimenziója is van, és ezt fel kell gyorsítanunk” – hangsúlyozta Šefčovič. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az EU végrehajtó szerve engedélyezi, hogy az NGEU csomagból származó összes forrás 12,5 százalékát – Szlovákia esetében nagyjából 1,5 milliárd eurót – az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésére csoportosítsák át.

Augusztusban jön a pénz

„Szlovákia a nyár végén kapja meg a gazdaságélénkítési terv első, nem egész 400 millió eurós kifizetését” – mondta el Vladimír Šucha, az Európai Bizottság (EB) szlovákiai képviseletének a vezetője. Szerinte az első kifizetés értéke 458,3 millió euró, amiből 398,7 millió euró valószínűleg augusztusban érkezik meg Szlovákia számlájára. Az említett összeg azért alacsonyabb, mert a teljes, 6,3 milliárd eurós keret 13%-át Szlovákia már 2021 októberében megkapta előleg formájában. „Most, az első kérelem sikeres elbírálása után, Szlovákia megkapja a fennmaradó összeget is” – tette hozzá Šucha.

„Jelenleg már a második kifizetési kérelmen dolgozunk, amelyet idén ősszel szeretnénk benyújtani. Tizenhat mérföldkő és célkitűzés van, amelyek közül kilencet már teljesítettünk. Azon dolgozunk, hogy a tervezett pályázatok közül minél többet már idén elindítsunk, és reális esély legyen arra, hogy 2026 közepéig minden beruházást befejezzünk” – tette hozzá a szlovák kormányhivatal helyreállítási tervekkel foglalkozó részlegének a vezérigazgatója, Lívia Vašáková. (mi, TASR)