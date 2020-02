Jobban segít a gyógyszerész

Már most is bárki kérhet tanácsot a patikustól az orvosságot illetően. (TASR-felvétel)

A kamara célja, hogy „A kor nem csak egy szám…” elnevezésű projekt keretében nyilvános vita induljon a gyógyszerek hatékonyságáról és biztonságáról, valamint rámutasson arra, hogy a gyógyszerész tanácsot adhat az orvosságok adagolásának optimális beállításairól.

A projekt elindítását adatgyűjtés előzte meg, amely két szociális intézményben folyt. „Az 51 vizsgált páciens összesen 439 gyógyszert szedett, ez átlagosan majdnem 9 gyógyszert jelent egy betegre – ismertette az eredményeket Miroslava Snopková, a kamara koordinációért felelős alelnöke. – Ennek majdnem 40%-a kockázatos.” Ezek legtöbbjét lehangoltság és demencia ellen szedték, és ezen gyógyszerek némelyike megnövekedett kockázatot jelent az idősebbekre nézve, és újabb megbetegedésekhez vezethet.

A projektbe bármelyik patika bekapcsolódhat, amelynek gyógyszerésze tagja a kamarának, de szociális intézmények is részeseivé válhatnak a projektnek. Snopková lapunknak elmondta, a páciensek eddig is kérhették a patikusok segítségét az egyes gyógyszerekkel és azok hatásaival kapcsolatban, de a programba bekapcsolódott gyógyszertárak listája majd megtalálható az interneten, innen a páciens vagy annak hozzátartózói tájékozódhatnak, hol kaphatnak részletesebb információkat a szedett gyógyszerekről, azok helyes használatáról, adagolásáról. Szerinte ugyanis ezen utóbbin is sok múlhat. Mint mondja, az adagolás megváltoztatása gyakran csökkentheti a tüneteket. „A bekapcsolódó gyógyszertárak pedig megkapják a projekt keretén belül létrejött kiadványt, amelyben megtalálhatók azon hatóanyagok, amelyek potenciálisan nem megfelelőek” – részletezte Snopková. Hozzátette, ezekbe az intézményekbe eljutnak azok a szórólapok is, amelyből a betegek tájékozódhatnak, kitől, milyen kérdések által tudhatják meg a legtöbbet az általuk szedett gyógyszerekről.

Kapalová Natália, Somorján dolgozó gyógyszerész lapunk megkeresésére elmondta, tervben van, hogy bekapcsolódnak a projektbe. Állítása szerint gyógyszertárukban hetente többször is érdeklődnek a páciensek az egyes gyógyszerekről. „Kötelességünk tájékoztatni a betegeket, vannak, akikkel időpontot beszélünk meg, vannak, akik telefonon kérik a részletesebb információkat” – magyarázta a gyógyszerész. Hozzátette, ők nem tilthatják meg, hogy beszedjék az orvos által felírt orvosságokat, javaslatokat azonban tehetnek.