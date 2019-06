Jelentősen gyengül az OĽaNO

Veronika Remišová jövője azután is kérdéses, hogy tegnap bejelentette, távozik az OĽaNO frakciójából - TASR-felvétel

Pozsony | Öt képviselő hagyta el kedden az OĽaNO kötelékét, köztük Veronika Remišová, a párt frakcióvezetője is. A képviselőnőt többször hírbe hozták Andrej Kiska pártjával, azonban egyelőre nem nyilatkozott a jövőjével kapcsolatban. Igor Matovič pártelnök szerint semmi sem változik a pártban.

Veronika Remišová, Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Anna Verešová és Jozef Lukáč nem indul a jövő évi parlamenti választáson az OĽaNO színeiben.

Remišová jövője már hetek óta kérdéses volt, hivatalosan azonban csak tegnap jelentette be távozását. Döntését azzal indokolta, hogy nem sikerült személyes terveit megvalósítani a párton belül.

„Gyakran jártam a régiókba, és meghallgattam az emberek problémáit. Valódi mérföldkőnek éreztem a megyei választás, ekkor indult meg a társadalmi változás első hulláma. Az ellenzéki kollégákkal együtt sikerült leváltani a megyei vezetőségek jelentős részét. Akkor azt hittem, hogy az OĽaNO már nem egy zárt közösség, melyben néhány személy dönt, hanem egy teljesen nyitott párt. Az alapokat a régiókra szerettem volna helyezni, de ez nyolc év elteltével sem sikerült. Politizálni az emberekkel való együttműködés nélkül nem is lehet, az csak üres marketing”

– olvasható a képviselőnő közösségi oldalán.

Elhanyagolt régiók

Remišová álláspontjával a többi képviselő is egyetértett. „Az OĽaNO nem használta ki megfelelően a megyei és önkormányzati választáson aratott sikereket, és ez igencsak zavar, hiszen a regionális együttműködés rendkívül fontos” – mondta Anna Verešová.

A távozó képviselők egyelőre nem árulták el, hogy hol folytatják politikai pályájukat. Remišovát korábban Andrej Kiska pártjával hozták összefüggésbe, nyilatkozata pedig még inkább alátámasztja a híreszteléseket, ugyanis a volt államfő a regionális politizálást a pártja egyik legfontosabb prioritásának nevezte. Az OĽaNO volt frakcióvezetője nem erősítette meg, de nem is cáfolta az állításokat.

Igor Matovič, az OĽaNO elnöke szerint a képviselők távozása annyira nem lepte meg, hiszen az öt távozó tag közül néggyel már egy ideje nem is számoltak.

„A tudomásukra hoztuk, hogy a következő parlamenti választás előtt már nem lesz helyük a jelöltlistán, mivel az EP-választás megelőzően más pártoknak kampányoltak. Ennek ellenére hálás vagyok azért, amit a pártért tettek”

– jelentette ki a Igor Matovič. Hozzátette, hogy a pártban ettől még nem változik meg semmi.

Váratlan erősítés

Igor Matovič tegnap bejelentette, hogy a párt újonnan alakult Bátran (Odvážne) platformjába belép Zlatica Kušnírová, a tavaly tragikus módon meggyilkolt Martina Kušnírová édesanyja is. A pártelnök elmondta, hogy Kušnírovával együtt egy közös ebédet terveznek, melyre meghívást kapnak a Progresívne Slovensko–Spolu-koalíció, az MKP, a KDH, az SaS, valamint Andrej Kiska pártjának képviselői is. „Egy közös, tíz pontból álló programot szeretnénk kidolgozni, melyet bátran felkínálhatunk a választóknak” – mondta Matovič.

Gyengülő párt

Grigorij Mesežnikov politológus szerint az OĽaNO helyzete egyre gyengül, és ez főként Matovič pártokhoz való hozzáállásának köszönhető. „Folyamatosan hangoztatta, hogy ők nem is hagyományos értelemben vett párt, és minden tapasztaltabb kollégája ötletét elvetette, ami a párt felépítését illeti. Azt azonban be kell látni, hogy a standard berendezkedés nélkül nagyon nehéz egy politikai pártot működtetni. Így is tovább működött, mint az sokan várták. Persze azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ezek után szétesik a párt, de mindenképpen nehéz helyzetbe kerültek, hiszen olyan embereket kell találniuk, akikkel elérhetik a 10 százalékos korábbi sikereket” – mondta lapunknak az elemző.