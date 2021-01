Jarčuška és Krčméry adja be a védőoltást a holokauszttúlélőknek

Csütörtökön és pénteken (január 22-én) oltják be a pozsonyi Ohel David zsidó idősotthon lakóit. Az idős embereknek Pavol Jarčuška, a Szlovák Infektológiai Társaságának elnöke és Vladimír Krčméry infektológus adja be a védőoltást – tájékoztatott Richard Duda, a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének elnöke.

Pozsony | Csütörtökön és pénteken (január 22-én) oltják be a pozsonyi Ohel David zsidó idősotthon lakóit. Az idős embereknek Pavol Jarčuška, a Szlovák Infektológiai Társaságának elnöke és Vladimír Krčméry infektológus adja be a védőoltást – tájékoztatott Richard Duda, a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének elnöke.

Az idősotthonban a zsidó közösség tagjai, holokauszttúlélők élnek, a lakók megtiszteltetésnek tekintik a két neves szakember látogatását. „A járvány nem törte meg a gondozottak életerejét, az oltáshoz pedig józanul, pragmatikusan állnak hozzá. Tisztában vannak azzal, hogy ha megkapják a védőoltást, szabadabban élhetnek, és ami a leglényegesebb: újra találkozhatnak a szeretteikkel” – mondta Duda.

Richard Duda emlékeztetett arra, hogy az Ohel David az egyetlen nyugdíjasotthon a pozsonyi régióban, ahol nem jelent meg a Covid-19-fertőzés. Ez annak köszönhető, hogy a fenntartó komoly összegeket költött a megelőzésre, és az otthon dolgozói is odaadóan végzik a munkájukat. „Megpróbáljuk a lehető leghamarabb beoltani azokat a holokauszttúlélőket is, akik nem az Ohel David otthonban élnek, valamint a zsidó közösségek többi idős tagját is, természetesen a meghatározott oltási ütemterv betartásával” – zárta Duda.