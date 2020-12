Januártól drágábban rendelhetünk árut a britektől

A lakosságnak és a vállalkozóknak is fel kell készülniük arra, hogy január elsejétől Nagy-Britanniával szemben is ugyanolyan vámügyi szabályok léphetnek életbe, mint az összes többi nem uniós tagországgal – figyelmeztet a központi adó- és vámhivatal.

Pozsony | A lakosságnak és a vállalkozóknak is fel kell készülniük arra, hogy január elsejétől Nagy-Britanniával szemben is ugyanolyan vámügyi szabályok léphetnek életbe, mint az összes többi nem uniós tagországgal – figyelmeztet a központi adó- és vámhivatal.

Miután az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból, kezdetét vette az az átmeneti, december 31-éig tartó időszak, amely során a briteknek meg kellett volna egyezniük a kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről. A tárgyalófeleknek azonban még mindig nem sikerült megállapodniuk, így az Európai Parlament hétfőn jelezte, hogy idén már nem is tudná ratifikálni az esetlegesen megszülető egyezményt, vagyis egyre nagyobb az esélye annak, hogy januártól a britekkel szemben is ugyanolyan vámszabályok lépnek életbe, mint az összes többi nem uniós tagországgal.

„Ha a Nagy-Britanniából megrendelt áru értéke nem haladja meg a 22 eurót, akkor semmi sem változik, az ilyen küldemény vámmentes. Ha 22 eurónál nagyobb, ám 150 eurónál kisebb értékű a küldemény, akkor már el kell vámolni, és az áfát is ki kell fizetni. A 150 euró feletti küldeményeknél ezen kívül már a vámot is meg kell fizetni”

– figyelmeztet Martina Rybanská, a központi adó- és vámhivatal szóvivője.

Rybanská szerint az adóhivatalok felkészültek arra, hogy segítsenek az erre rászorulóknak. Az új szabályozással kapcsolatos részleteket a honlapjukon (www.financnasprava.sk) is közzétették, de tanácsot kérhetünk az adóhivatalok telefonos ügyfélszolgálatán (048/43 17 222), és a vámmal kapcsolatos kérdéseket már az adóhivatal Taxana névre hallgató chatbotja is megválaszolja. Rybanská elmondta: ha jövő januártól 22 eurónál nagyobb értékű küldeményt rendelünk Nagy-Britanniából, akkor megbízhatjuk a csomagot behozó céget a küldemény vámkezelésével, megspórolva az ezzel járó munkát. Akik erre maguk vállalkoznak, azoknak elektronikusan kell kommunikálniuk a vámhivatallal, és ismerniük kell az ezzel kapcsolatos vámszabályokat is.