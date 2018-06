Januártól 10%-os béremelés

Pozsony | Jelentős béremelést ígér kezdő pedagógusoknak Peter Pellegrini kormányfő, igaz csak a következő tanévtől. A szeptemberi béremelés azonban elmaradhat, helyette januártól javasol nagyobb emelést a kormányfő. A közalkalmazottak – ugyancsak januártól – 10 százalékos béremelésre számíthatnak.

A 2019/2020-as tanévtől emelkedhet a kezdő pedagógusok fizetése, jelentette be tegnap Peter Pellegrini kormányfő. Egyben azt javasolta a pedagógus-szakszervezetnek, hogy a szeptemberi, 6 százalékos emelés helyett egyezzenek bele a januári béremelésbe, ebben az esetben ugyanis 10 százalékos emelést tart elképzelhetőnek. „Hasonló emelés elképzelhető 2020 januárjától is” – jelentette ki Pellegrini. A miniszterelnök szavait megerősítette Pavel Ondek, az egyik pedagógus-szakszervezet elnöke is, szerinte a tervezett emelésről már a pénzügyminiszterrel is tárgyaltak.

Pellegrini az oktatási miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón elmondta: a kormány prioritása, hogy a jövőben minden szlovákiai iskola azonos színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, és hogy az oktatási intézményeket ne lehessen „elit iskolákra” és alacsonyabb színvonalú iskolákra osztani. A kormányfő szerint a Tesztelés 9 legfrissebb eredményei jelentős regionális különbségekről tanúskodnak. A miniszterelnök azt várja az oktatási minisztertől, hogy fokozatosan számolja fel ezeket a különbségeket. Branislav Gröhling (SaS) parlamenti képviselő szerint azonban a kormány csak beszél az oktatás megújításáról. „Az elmúlt két évben semmilyen előrelépés nem történt” – jelentette ki az ellenzéki képviselő.

Az ötéves gyerekek kötelező óvodalátogatása Martina Ľubyová oktatási miniszter szerint évente mintegy 30 millió euróba fog kerülni. Országszerte jelenleg mintegy 11 ezer óvodai férőhely hiányzik, ennek pótlását uniós forrásokból fogják fedezni. Szerinte négy éven belül minden négyéves gyereknek juthat óvodai férőhely.

A Hospodárske noviny című lap azt írta, januártól a közalkalmazottak bére is 10 százalékkal emelkedhet, ami mintegy 250 ezer embert fog érinteni. Az új közalkalmazotti bértábla elkészítését június végére ígérte a kormány, az első változatot azonban a szakszervezetek elutasították. Az újabb tervezet szerint a bértábla alsó határa a minimálbér összege, vagyis januártól várhatóan 520 euró lesz. Jelenleg körülbelül 28 ezer olyan közalkalmazott van, akinek a bértábla alapján a minimálbért sem éri el a táblabére, a fizetésüket most a minimálbér szintjéig egészítik ki. (TASR, hn)