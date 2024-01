Január 8-ig kell bejelenteni a munkáltatónak az egészségbiztosító-váltást

„Ha a biztosítottnak több munkáltatója is van, a változást mindegyiknek, valamint a kezelőorvosának is be kell jelentenie. A korábbiaktól eltérően azonban már nem kell bejelenteni a változást a korábbi egészségbiztosítónál, illetve leadni az előző biztosító kártyáját" – mondta Alena Krčová, a VšZP szóvivője.

Az ügyfél köteles legkésőbb január 8-ig bejelenteni azt is, ki fizeti a biztosítási díjat az egészségbiztosítónak, ha a fizető a kérvény benyújtása után változott, és nem azonos a nyomtatványon feltüntetett fizetővel.

Az egészségbiztosító emlékeztetett, hogy aki maga fizeti a biztosítását, vagy egyéni vállalkozó, és a biztosítási díjat állandó átutalással fizeti, ne felejtse el megváltoztatni a számlaszámot, és ellenőrizze a befizetések összegét is.