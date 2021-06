Ján Herák lemond a képviselői mandátumáról

Ján Herák parlamenti képviselő, aki ellen kiskorú személy megrontása ügyében indult büntetőeljárás, lemond a mandátumáról. Ezt a szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be. A döntését azzal indokolta, hogy meg akarja védeni a családját, a vádakat ugyanakkor visszautasítja.

Herák kijelentette: a média úgy állítja be őt, mint a "legnagyobb gazembert", és ennyit nem ér számára a politika. Leszögezte, hogy soha nem tett olyat, amivel vádolják őt. Hozzátette: ő is abban érdekelt, hogy az ügyet alaposan kivizsgálják. Továbbra is együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Állítása szerint még nem hallgatták ki őt.

Herák elismételte, hogy ő maga is intézeti növendék volt. Csaknem 16 éve szervez nyári gyerektáborokat, melyeken több mint 10 000 gyermek vett részt az ország minden sarkából. Hozzáfűzte: ha valamit elkövetett volna, a családközpontok igazgatói nem bíznának benne. Azt nem tudta megmondani, hogy felhagy-e a táborszervezéssel..

A szóban forgó, 2018-as ügy újbóli megnyitásáról szerdán értesült. Azt állítja: egy fiatalkorú lány korábban kitalálta, hogy megerőszakolta őt. Elmondása szerint a lányt elkísérte egy nőgyógyászati kivizsgálásra, ami kizárta a bűntényt. Akkor a rendőrségen is tett vallomást.

Miután nyilvánosságra került a meggyanúsítása, Herák május végén felfüggesztette a tagságát az OĽANO frakciójában. Szerdán a koalíciós SaS és a Za ľudí pártok képviselői is arra szólították fel a képviselőt, hogy adja vissza a mandátumát. Az OĽANO mozgalom is ezt tartja a helyes megoldásnak.

A rendőrség szerdán tájékoztatott arról, hogy újraindította a büntetőeljárást Ján Herák parlamenti képviselő ellen szexuális visszaélés ügyében. Egy 2018-as esetről van szó, az állítólagos áldozat pedig egy gyermekotthon lakója.

Az OĽANO sajtóosztálya szerint Herák helyét a parlamentben Sebastián Kozarec veheti át.