Ivan Mego: Nem akarom, hogy piszkos játékokba rángassanak bele

Ivan Mego oknyomozó újságíró ugyanazon a témán dolgozott, mint Ján Kuciak, az Aktuality.sk meggyilkolt munkatársa: az olasz maffia és a politikai elit kapcsolatán. Az ő cikke azonban nem jelenhetett meg a Plus 7 dní hetilapban. A szlovákiai oknyomozó újságírásról beszélgettünk vele.

A TA3 hírtelevízióban arról beszélt, hogy ön is ugyanazon a témán dolgozott, mint Ján Kuciak, sőt, az olasz maffiáról szóló információkat ön adta át az Aktuality újságírójának, mert az ön cikke nem jelenhetett meg. Előfordult már önnel korábban is, hogy leállították egy cikkét?



Igen.



Mi volt most más?



Ez a téma azért volt specifikus,mert nem az enyém volt, a főszerkesztő osztotta rám. A feladatom az volt, hogy igazoljam a kapcsolatot az állami tanácsos (Mária Trošková, a szerk. megj.) és egy személy között, akinek állítólag kapcsolata van az olasz 'Ndrangheta maffiacsoporttal. Azt kellett kiderítenem, igaz-e, hogy a csoport Szlovákiában működő emberei valóban a calabriai 'Ndrangheta tagjai-e, és dolgozott-e nekik az állami tanácsos. Ezeket az információkat sikerült is igazolnom: az itt működő család valóban Calabriából származik, és az évszázados olasz maffiacsaládhoz tartozik. Olasz újságírók segítségével sikerült szereznem egy 1992-es cikket az olasz sajtóból, mely szerint a szlovákiai sejt tagjait többször is letartóztatták az ottani család tevékenysége és kábítószeres bűncselekmények miatt. Később felhívtam azt a személyt, aki ennek a szlovákiai sejtnek a tagja, és egyenesen megkérdeztem tőle, ismeri-e az állami tanácsost, igaz-e, hogy dolgozott vele, és ha igen, mennyi ideig. Ő elismerte, hogy körülbelül három évig dolgozott vele, a hölgy a postára járt és hasonló feladatokat teljesített. Mikor rákérdeztem, milyen egyéb kapcsolata volt vele, csak nevetett.



Terepen is járt?



Amikor megszereztem az információkat, körbejártam néhány ingatlant, pár mezőgazdasági szövetkezetet, amelyeket felvásároltak, és amelyek után uniós támogatásokat vettek fel. Találtam kapcsolatot a Smer néhány képviselőjének irányába is. Amikor minden összegyűlt, szóltam a főszerkesztő asszonynak (Nancy Závodská, akit tavaly decemberben Ivan Čeredejev váltott a főszerkesztői székben - a szerk. megj.), hogy kész a téma, publikálható. Másnapra leállították a cikket. Ez tehát egy olyan eset volt,hogy nem én hoztam a témát, hanem kaptam, vállaltam miatta a veszélyt, három hétig dolgoztam, kutattam egy európai szintű bűnözői csoportot, és megszereztem azokat az információkat, melyekkel megbízott a főszerkesztő, és végül leállítottak.



Két hete távozott a Plus 7 dní hetilaptól. Összefügg a két dolog?



Megegyeztünk egymással. Vannak különböző jelzések.

Tud olyanról, hogy az információk, amelyeket megszerzett, valakinek a kiadóból problémát okoztak volna, vagy bármilyen politikus nyomást gyakorolt volna ezzel kapcsolatban? Elmondták önnek, hogy végül is miért állították le a cikket?



Nekem erről senki sem beszélt, nem ismerem az indokot. Csak azt tudtam, nem akarom, hogy valaki valamiféle piszkos játékokba rántson bele. Sokan beszélnek mindenféle üzletekről a megszerzett információkkal. Ez pedig nagyon nem tetszik nekem. A karrierem során a szerkesztőségért az életemet kockáztattam, a legsúlyosabb szlovák maffiózókkal konfrontálódtam. Ez a téma sem volt más, szembesítettem azokat az embereket az információkkal. A végén azonban úgy éreztem, csak felhasználtak ezeknek az információknak a megszerzésére.



A TA3 vitaműsorában nagyon összetörtnek tűnt. Közelről ismerte Ján Kuciakot?



Különösebben nem ismertük egymást. A megszerzett információkkal, melyeket nem tudtam publikálni, egy bizonyos idő után az Aktuality.sk főszerkesztőjéhez, Peter Bárdyhoz fordultam, akivel régóta barátok vagyunk. Bárdy hozott össze Kuciakkal, akit érdekelt a téma. Nem álltunk túl szoros kapcsolatban, információkat cseréltünk, megadtam neki annak a személynek a telefonszámát, akit szembesíteni kellett az értesülésekkel. Ami nagyon lesújtott, az a jelenlegi szlovákiai helyzet.



Az oknyomozás helyzetére gondol?



Mi tényleg küzdünk, de a körülmények szörnyűek. Tom Nicholson Kanadába költözött, Pavol Fejért kidobták az RTVS Riporterek című műsorából, Júlia Mikolášiková az utcára került, és most már én is. Borzasztó a helyzet. Hihetetlen például, hogy a Plus 7 dní teljes szerkesztőségét másfél éven át vizsgálják csak azért, mert Peter Šufliarsky helyettes főügyész azt hallotta, hogy a szerkesztőségben valaki azt mondta róla, hogy ő egy korrumpált ügyész, aki gyilkosoknak falaz, s ezt ki kell vizsgálni. S amikor megkérdezték tőle, ezt hol hallotta és mikor, azt mondta, nem fogja pontosítani.



A szerkesztőségek tehát tartanak a hatalomtól?



Mi harcolunk. Csak hátországra van szükségünk. Nem tudom, hogyan van más szerkesztőségekben, de nekem rossz tapasztalataim vannak. És azoknak is, akikről az imént beszéltem.



A most történtek után megváltozhat valami?



Szeretnék hinni benne.



Hogyan kellene ennek kinéznie?



Az oknyomozó újságírás romokban hever a történtek után. Ez nem olyan ország, ahol lehet nyomozni. Annyi támadás történt... Ez a gyilkosság is azt mutatja, hogy harcosok vagyunk, és valóban az emberekért szeretnénk dolgozni, de az oknyomozás romokban van. Lehet, hogy ez összeránt minket, lehet, hogy összezárunk. De szükség van a hátországra, a bátor tulajdonosokra, akik kiállnak mellettünk. Én hajlandó vagyok szembeszállni egy maffiózóval, ez szép és nemes dolog. De a nap végén az utcán végzem.

A Plus 7 dní kiadója, a News and Media Holding a lapunkat kiadó Duel-Press kft, tuladjonosa.