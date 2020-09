Itt a friss adóhivatali tájékoztató a brexitről

A financnasprava.sk honlapon elérhető részletes tájékoztatóban a britek kiválásával kapcsolatos összes fontos információ megtalálható arról, hogyan változnak meg az adózási és vámszabályok jövő januártól.

„Az idei év végén lejár az az átmeneti időszak, amely során az Egyesült Királyság uniós kiválását követően még érvényben voltak a korábbi szabályok. Egyelőre ugyan még folynak a tárgyalások arról, milyen formában is működik majd együtt az Egyesült Királyság az Európai Unióval, a pontos részletek így még nem ismertek, ami azonban biztos, hogy január elsejétől megváltoznak az eddigi szabályok” – mondta el Skokanová. Szerinte azonban ezek nem csupán a vállalkozókat, hanem a turistákat és az Egyesült Királyságból az interneten keresztül árut rendelő vásárlókat is érintik majd.

„Ha az EU-nak nem sikerül egyezségre jutnia a britekkel, akkor januártól az Egyesült Királyság esetében is hasonló szabályokra számíthatunk majd, mint amilyeneket az EU jelenleg a nem uniós tagországokkal szemben alkalmaz”

– tette hozzá Skokanová.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságba kivitt és onnan behozott áru is vámköteles lesz, és fel kell készülnünk az ellenőrzésekre is, miközben a turisták kiutazásával kapcsolatos szabályok hasonlóak lesznek, mint amilyeneket jelenleg például az Egyesült Államokba vagy Ukrajnába utazókkal szemben támasztanak. Szigorítások várhatók azonban a postai csomagküldésben is.