Idén nem lesz hiány a hazai borból

Már a Tokaj borvidék szlovákiai oldalán is javában tart a szüret. - TASR-felvétel

Szeptember utolsó napjaira nagyjából a félidejénél tart a szőlőszüret Szlovákiában. A gazdák kimondottam jónak tartják a termést, az esős időjárás azonban még gondot okozhat, mint ahogy az is, hogy a világjárvány miatt csökkent a borok iránti kereslet.

Pozsony | Szeptember utolsó napjaira nagyjából a félidejénél tart a szőlőszüret Szlovákiában. A gazdák kimondottam jónak tartják a termést, az esős időjárás azonban még gondot okozhat, mint ahogy az is, hogy a világjárvány miatt csökkent a borok iránti kereslet.

„Az idei szőlőtermés esetében csupán a lisztharmattal voltak kisebb-nagyobb gondok, a szőlő egyéb olyan betegségeire, amelyekkel egy tapasztalt borász ne lett volna képes megbirkózni, nem panaszkodhatunk. Ennek köszönhetően minőségi termésre számítunk” – nyilatkozta Jaroslava Kaňuchová Pátková, a Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetségének (ZVVS) az ügyvezető igazgatója. A szakmai szervezet adatai szerint Szlovákiában idén 8500 hektáron termesztenek szőlőt. Az újabb telepítésű szőlőkben az átlagos hektárhozam 9, a régebbiekben 3,5–4,5 tonna között mozoghat.

„Ezt figyelembe véve az idei termésből nagyjából 31 millió liter bor állítható elő”

– mondta el Kaňuchová Pátková.

„Szeptember vége felé a borásztársadalom a szüret közepénél tart. Ami az idei termés mennyiségét illeti, egy jó átlagos termésről beszélhetünk, a minőséget pedig kimondottan jónak tartom. A mennyiségen egyértelműen rontott, hogy a virágzás idején túl sok volt a csapadék. A bogyók kellőképpen kifejlődtek. A biztató fejlődés ellenére azonban néhány betegséggel meg kellett küzdeni, gondolok itt a lisztharmatra és a peronoszpórára, valamint a feketerothadásra”

– mondta el lapunknak Korpás András kürti szőlőnemesítő és borszakértő. Szerinte Kürt, Párkány, Kolta környékén kötöttebbek a talajok, ezért a szőlő cukortartalma mellett jól alakult a savtartalma is.

„Egy-másfél hónappal ezelőtt a szőlőtermesztők jóval derűlátóbbak voltak, mint az elmúlt napokban. Az idei termés igencsak gazdagnak mutatkozott, a meleg szeptemberi napok azonban előidézték a szőlő hirtelen érését. Azok a fajták is beértek, amelyek érési időszaka csak 2-3 hét múlva lett volna esedékes, vagyis a kései fajtákat is most kell leszedni. Az elmúlt napok kiadós esői egyértelműen rontanak a szőlő minőségén, elsősorban a feketerothadás okoz komoly gondokat a gazdáknak” – mondta el Matej Korpáš, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) sajtóosztályának a munkatársa.

Egyre több gondot okoz a koronavírus-járvány is.

„A járvány miatt a szlovákiai borászoknak jelentős tartalékaik halmozódtak fel, a szüreti időszak legnagyobb problémája így az, hogy hol és milyen módon dolgozzák fel a termést. A könyörtelen helyzet kialakulásához nagymértékben hozzájárult az is, hogy csökkent a kereslet a bor iránt az éttermekben és a szállodákban”

– mondta el Matej Korpáš.

Hogy a tartalékok felhalmozódása miatt gondok lesznek az idei termés feldolgozásával, azt Kaňuchová Pátková is elismerte. „Más bortermelő országokhoz képest a szlovákiai termelők nincsenek irigylésre méltó helyzetben. Annak ellenére, hogy jelentős mértékben hozzájárulnak az alacsonyabb képzettségű dolgozók foglalkoztatásához, egyre bizonytalanabb helyzetbe kerülnek a kiszámíthatatlan támogatási környezet miatt. Mivel nem tudjuk, mi várható az új programozási időszakban, sok termelő képtelen felmérni, hogy még jövőre is metszeni fogja a szőlejét vagy kénytelen lesz kivágni” – tette hozzá Kaňuchová Pátková.